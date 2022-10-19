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【施政報告2022】港府推稅務優惠吸引海運業來港　業界：能為發展注入新動力

社會 12:59 2022/10/19

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港府推稅務優惠吸引海運業來港落戶，公會：措施能為發展注入新動力。（資料圖片）

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，為鞏固本港國際航運中心地位，港府將落實稅務優惠，吸引海運業機構來港落戶，並推出「海事人才培訓資助計劃」；又規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排；以及積極推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統。

國際航運公會中國辦事處首席代表劉洋對措施表示熱烈支持，認為措施支持香港鞏固和提升國際航運中心地位，發展高端航運服務業，協會相信措施會爲香港海運業集群蓬勃發展注入新動力。

他又指，報告積極回應了國家主席習近平在7月1日視察 香港時重要講話中對香港提出的「四個必須」、「四點希望」，為鞏固和保持香港獨特有地位和優勢作出了新謀劃。

李家超指，將於今年內開展與香港物流發展局及業界攜手制訂推動高增值現代物流發展的行動綱領，三大方向包括：

  • 加強「多式聯運」，結合空運、海運和陸路運輸服務，促進香港在大灣區物流鏈的關鍵角色
  • 發揮香港在處理高價值貨物的優勢，推動高端、高增值物流服務的發展，例如冷鏈貨物、鮮活食品、藥品等
  • 鼓勵物流業界更廣泛使用智慧物流方案，透過科技提升競爭力

另外，三跑道系統預計將於2024年完成，機管局正積極推展多個工程項目，透過「多式聯運」模式加強機場與大灣區城市的連繫，例如明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施，減省入境手續。

在人才培訓上，香港國際航空學院將與內地航空培訓院校合作，於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。

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記者：李榮忠

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