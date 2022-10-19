  • 26°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 13:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餅店欠租】被指拖欠租金近5個月　凱施餅店及旗下麵包秀遭入稟追近180萬

社會 13:02 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

擁有多間分店的凱施餅店，其位於大圍分店，以及集團旗下位於灣仔的麵包秀，日前遭業主入稟高等法院，指分別拖欠租金及雜費等逾50萬及逾128萬元，遂入稟追討欠租共涉逾179萬元，以及要求將舖位交吉。

原告為伍灼榮和譚桂仲；答辯人為凱施食品有限公司及其經營的凱施餅店和蕭偉堅。

入稟狀指，首兩名原告為位於大圍金禧花地下一舖位之業主，於2022年9月以月租20萬元，與答辯公司簽訂維期1年租約，次答辯人為擔保人。原告指答辯人於8月始欠租至今，租金連雜費共涉50.8萬元，原告指答辯人未有履行租約，曾於10月中透過律師去信要求答辯人支付50萬元不果，遂入稟追討逾50.8萬元，另須作出賠償。

另一原告為Hoo Wah Company Limited，為灣仔軒尼詩道德成大廈一地舖業主，於2019年8月與答辯人簽訂租約，以月租24.5萬元租出舖位，維期3年。

原告指答辯人自2022年6月欠租至今，連同雜等涉逾128.8萬元，原告同樣曾透過律師去信要求支付欠租不果，遂入稟追討逾128.8萬元，另須作出賠償，並要求將舖位交吉。翻查資料，該舖位為凱施餅店集團旗下麵包秀。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
今日 08:55
【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
今日 09:28
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
今日 09:35
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
【香港飛魚】何詩蓓備戰一連三站世界盃　以海獅比喻訓練心情
今日 10:15
【香港飛魚】何詩蓓備戰一連三站世界盃　以海獅比喻訓練心情
【染疫童危殆】無打疫苗2歲半男童現嚴重腦神經併發症　蘇景桓：成人與兒童危重個案有上升趨勢
今日 10:03
【染疫童危殆】無打疫苗2歲半男童現嚴重腦神經併發症　蘇景桓：成人與兒童危重個案有上升趨勢
【BNO簽證修訂】 英國擴大BNO簽證計劃容許97後出生港人申請　條例11月30日生效
今日 11:50
【BNO簽證修訂】 英國擴大BNO簽證計劃容許97後出生港人申請　條例11月30日生效
【網購騙案】警本周接獲280宗網購騙案　女子買「哈囉喂」門票中伏失1250元
今日 12:08
【網購騙案】警本周接獲280宗網購騙案　女子買「哈囉喂」門票中伏失1250元

你可能感興趣

【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
今日 08:55
【涉嫌虐兒】仁濟羅氏基金護幼中心有職員疑虐兒　警方正調查
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
今日 09:28
【執笠】韓國炸雞店Sodam Chicken結業撤出香港　現推「炸雞放題」1人免費優惠
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
今日 09:35
【奪命車禍】青山公路電單車疑自炒撼柱　男司機送院後不治
物業出租 商舖 律師 德成大廈 軒尼詩 灣仔 大圍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
10:51 2022/10/18
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡