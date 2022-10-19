【餅店欠租】被指拖欠租金近5個月　凱施餅店及旗下麵包秀遭入稟追近180萬

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擁有多間分店的凱施餅店，其位於大圍分店，以及集團旗下位於灣仔的麵包秀，日前遭業主入稟高等法院，指分別拖欠租金及雜費等逾50萬及逾128萬元，遂入稟追討欠租共涉逾179萬元，以及要求將舖位交吉。

原告為伍灼榮和譚桂仲；答辯人為凱施食品有限公司及其經營的凱施餅店和蕭偉堅。

入稟狀指，首兩名原告為位於大圍金禧花地下一舖位之業主，於2022年9月以月租20萬元，與答辯公司簽訂維期1年租約，次答辯人為擔保人。原告指答辯人於8月始欠租至今，租金連雜費共涉50.8萬元，原告指答辯人未有履行租約，曾於10月中透過律師去信要求答辯人支付50萬元不果，遂入稟追討逾50.8萬元，另須作出賠償。

另一原告為Hoo Wah Company Limited，為灣仔軒尼詩道德成大廈一地舖業主，於2019年8月與答辯人簽訂租約，以月租24.5萬元租出舖位，維期3年。

原告指答辯人自2022年6月欠租至今，連同雜等涉逾128.8萬元，原告同樣曾透過律師去信要求支付欠租不果，遂入稟追討逾128.8萬元，另須作出賠償，並要求將舖位交吉。翻查資料，該舖位為凱施餅店集團旗下麵包秀。

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記者：林育慧