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【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花

尖子教室 13:52 2022/10/19

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陳曉華在名校真光女書院畢業，DSE考獲27分成績入讀中大護理系，畢業後獲得註冊護士資格。

TVB台慶劇《美麗戰場》劇情愈來愈緊湊，日前一集講到陳曉華（Hera）飾演的小美捉姦在床，卻哭求渣男裕進（丁子朗飾）不要分手，更被摑3巴掌，令觀眾看得肉緊，讚揚演技有進步。陳曉華為了突破自己，2018年中大畢業後暫緩做護士去選港姐，奪得冠軍後被受TVB力捧。

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現年27歲的陳曉華是高材生港姐冠軍，小學讀油蔴地天主教小學，中學升讀同區名女校真光女書院，她曾透露讀書時曾經歷過成績低谷，幸得到老師鼓勵後鎖定目標，最終在DSE考獲最佳5科27分成績，入讀心儀的中文大學醫學院那打素護理學院。

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Hera讀大學時兼職模特兒工作，但絕無影響她的學業成績，更曾在2016至2017年的第一學期獲頒發「鄭棟材獎學金」，GPA成績平均約3.3。她最喜歡中大的花花草草自然景色，以及多飯堂和同學純品。

陳曉華是中大護理系校花。（IG圖片）

JUPAS首3志願全選護理系

她曾透露當年JUPAS選科策略，就像非入護理系不可，3個志願都填了護理系，她坦言做法很危險，因3個志願的收生分數差不多，所以她提議考生應以穩陣為重，先選擇最喜愛的科目，放榜後再按自己分數去調整第二或第三意願，選擇一些穩入的科目。

她鼓勵考生們，DSE只是人生第一個考驗，並非決定一個人的人生，因未來很多可能性。就像她在2018年大學畢業後，決定暫緩做護士去選港姐，最終獲得港姐兼國際中華小姐雙料冠軍，加入TVB成為藝員。

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受楊思琦啟發選港姐

「雖然畢業後沒有選擇到醫院工作，但依然希望可以成為大家心目中既白衣天使。」她回校領取註冊護士證明時，曾在社交平台發表心聲。Hera從小渴望做護士，也早已想過參選港姐，全因小時候一次因病留院治療，喜獲2001年度港姐冠軍楊思琦來探訪，萌生參選念頭。

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直至修讀護理系實習期間，遇上一位患有精神分裂的女病人，她慨嘆自己不能離開病房而感到失落，這一番話令Hera有所頓悟，決定報名參加香港小姐競選尋求突破，即使最後落空也可以返去做護士，「反正選港姐冇咩輸」。Hera曾接受TOPick專訪時坦言，自己是一個做事衝動的人：

我是一個不太想後果的人，連選港姐都是前兩日才去報。小時候都有人叫我去選，但因害羞便沒有行動。直到2018年突然去交表，我很相信緣分，當時都沒想很長遠，交給天決定，豈料有了機會，便100%努力走下去。

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責任編輯︰林綺玲

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