【校花校草2022】康+曾Sir望以生命影響生命　皓嵐+Stone+何求以游學修為目標

創意平台試當真重啟停辦多年的選秀活動，睽違已久的「校花校草2022」於早前正式招募一眾在學的青春男女參加，賽制採用全民投票，著眼於花草們的觀眾緣和親和力。

本周六將迎來校花校草的最終結果，在過去3個月密集式的相處與競賽中，花草之間缺乏腥風血雨的爭奪，反而更多是溫情協助、互相拉票，甚至有戀情萌芽，五強校草John（何求）、Stone（林子峰）、曾Sir（曾梓賢）、皓嵐（劉皓嵐）、康（滕毅康）在正式開拍「畢業作」前接受TOPick訪問，互相爆料。

年輕的男生走在一起終是嘻嘻哈哈，你來我往，表面上像是為對方戴高帽、美言一番，實際上則是互相嘲諷、調笑，於是問到5子候覺得對方最可取的地方，何求則大讚「前輩」皓嵐的好學與坐言起行的行動力，皓嵐希望擁有運動員出身的阿康的體力，阿康則希望有曾Sir的口才。

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▲ 本周六（22日）下午3點將會宣布校草冠軍誰屬。（陳慧安攝）

而曾Sir認為修讀哲學系的何求擁有的戲劇性最難得：「他懂得把一些哲理轉換戲份，而且很好看。」有如相聲孖寶的皓嵐與Stone一唱一和，前者說想要Stone的「Stone」樣，而後者則想要參賽者中最年輕的皓嵐的年齡。

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青春Puppy Love

不想影響校草間的兄弟情深，唯有追問眾人心中的花校冠軍心水，Stone選上個性獨特的泰妹，覺得她多才多藝；曾Sir選上畢業作《鬼影隱者》的拍檔Shadow：「一開始已經感受到她的氣質與內涵，她特別在於很與眾不同，作為藝人獨特好重要。」演員出身的皓嵐最欣賞510，喜歡她獨特的節奏，認為她能夠區分演戲和真實個性，在演員來說是很難做到的事。

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▲ 皓嵐是眾校草中知名度最高一員。（陳慧安攝）

聽到這條問題時，何求秒答他的畢業作《一生犯。賭。愛》的對手Natalie，其實二人早已是公認的「花草CP」，何求表示：「她的可取之處就是選了何求作拍檔，她動靜皆宜、有文化底蘊，了解自己的優缺點。」身旁的校草們聽到何求答案已經馬上起哄，又「雞仔媒人」上身追問二人的發展進度，何求含羞答答表示二人還在「了解中」。

▲ 何求與Natalie這對CP似乎已得到大家認可。（陳慧安攝）

問起公司有否預先勸喻他們不要公開戀情，五子齊聲回答「無」，皓嵐則影射老闆游學修：「我們公司已經有個榜樣。」曾Sir則補謂：「他有提醒過叫我們不要太高調，如果拍拖要跟他講聲，他笑著說談戀愛無問題的。」五子又順勢把焦點推到何求身上，何求則戲言：「在得到金像獎之前，我暫時專注事業。其實我們還有很多男男CP的！」

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Stone覬覦老闆娘？

五子在參賽期間對試當真成員了解加深，如果想要取代其中一員，阿康不假思索就選擇了其畢業作《康泰旅行團》的導演Ernest（潘宗孝），認為對方跟他一樣熱血拼搏：「他跟我一樣喜歡多樣性發展，例如踢波、作歌、導演，在很久以前他還在日本拍片時我已經是他的忠實觀眾！」

▲ 阿康為了畢業短片與泰妹飛到泰國取景。（陳慧安攝）

曾Sir與何求都選上跟自己有相似特質的成員，前者選上Locker（林家熙），認為二人在試當真都被分派作「傻仔」角色：「我在試當真都在演些奇怪角色，戲路相似。加上現實的他好型好有魅力，還有好靚的女朋友。」何求則選上與自己同日生日的游學修：「想部份取代游學修，最重要是想接力他登上金像獎頒獎台。」

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年紀最輕的皓嵐最有抱負：「我要超越游學修！不是取代，是要做得比他更好。他是公司最重要的負責人，試當真片慢、有甩漏，全部都由他親身去解釋，他背負著公司所有人，某程上好偉大。」

▲ Stone暫時是五強中的票王。（陳慧安攝）

Stone想法簡單，就想要老闆收藏的蝙蝠俠玩具：「小時候家境不富裕，每當收到爸爸買的玩具就會好開心好驚喜，玩具是令我開心快樂的東西。」聽到「游學修的玩具」，阿康細聲但大膽地說了一聲：「Jessica。」所指的是游學修現任女友、試當真旗下女藝人陳苡臻，眾人恍然大悟地「哦」了一聲，Stone只好強調：「我說的是他的玩具！」

成功或失敗

年紀最大的校草今年才21歲，若果失落校草冠軍、未能入行，5子還是各有夢想。童星出身的皓嵐愛玩劍球亦愛木工，想親手製作DIY劍球；畫得一手好畫的Stone則希望做個畫家，以畫作帶出能夠影響別人的訊息。

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熱愛體操藝術的何求想成為全職運動員，不論是舉重、健美是格鬥：「人生很多東西都難以控制，而運動是你能以最大程度控制的事，能夠操控人生的感覺很好，可以不停超越自己、自我陪伴。」

運動員出身的阿康想做山藝教練，帶領學生尋找人生目標：「有些人會突然失去動力，覺得人生短暫不如躺平，想幫這班人找回生命價值，重啟人生動力、找回拼搏的精神。曾經遇過教練幫我找回目標，所以想成為這種領袖。」教院出身的曾Sir想法跟阿康類似，因為曾經被老師所啟發，而到教育大學主修中文：「想幫別人成為更好的人。」

▲ 曾Sir希望以生命影響生命。（陳慧安攝）

本周六將會公布冠軍人選，勝出的校草除了得到試當真的藝員合約，還會有10萬元的獎金，Stone目光長遠：「10萬只是現時，未能可能賺得更多。最想請家人去旅行，因為媽媽從未搭過飛機。」何求則想積穀防饑：「覺得這行業收入不穩定，可能用3萬帶家人去玩。」曾Sir則想增值自己，由外到內不論裝扮還是技能：「要對自己好一點。」阿康則想「行開下」：「想自己去旅行，逃離一下香港。」

髮型：Sing Tam, Wil Tam & Catie Lau @Artify Lab

化妝：LLUME Makeup and Brow Workshop

造型：Remki @ Crush Association

服裝：i.t

記者：陳心怡

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