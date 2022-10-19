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【淘寶恩物】雪櫃用足10年櫃門經常彈開　30幾蚊淘雪櫃磁石條KO老化跡象

休閒消費 16:51 2022/10/19

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電器老化是常態，特別是雪櫃，雖然可以正常運作，但用太久大家可能遇到「雪櫃門閂唔埋」的問題，容易彈開，「閂極都閂唔實」。近日，有網民在社交平台分享淘寶購買的雪櫃邊磁石條，只需要「30幾蚊」港紙，就可以把雪櫃門關得緊緊！

網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文指，雪櫃已使用了十年「唔知點解成日閂唔埋，好容易彈開。」後來，發現原來是雪櫃邊的磁石條出現問題，決定淘寶「試吓有冇得搞」。其後，發現淘寶有雪櫃密封條的磁石條買，於是量度雪櫃邊的大小，再訂做。

初初安裝嘅時候雪櫃完全閂唔到，問返先至知道要定位一兩日。

網民指雪櫃已使用十年，雪櫃門經常彈開，十分煩惱。（圖片來源：FB@淘寶開心Share）

事主指，貼了膠貼後，等一兩天變得正常，雪櫃門變得有吸力，事主表示十分開心，因為使用便宜的方法就能解決雪櫃門的問題：「上下兩條加埋30幾蚊咋！」續指現時雪櫃門「痴得好實，好夠力」，成功解決了雪櫃門老化的問題。

令事主意想不到的是「仲要呢啲嘢都有專門店」，換上新的磁石膠貼後，事主指「吸力現在很好，以前上面關門，下門彈開！」

之前嗰個雪櫃門成日靜靜雞彈開，好驚啲食物壞哂。

帖文一出，不少網民大讚實用，「夠實用」、「慳錢又環保」、「雪櫃膠邊喎，勁呀，好利害呀！」、「淘寶真係只有你未搵到，無佢諗唔到」、「淘寶真係嘜都買到」。亦有網民指自己雪櫃遇上同一個問題「我本身都想買！」、「我正需要，真巧合，多謝分享」。

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責任編緝：蕭雅文

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