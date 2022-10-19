【2021年最新】129港生獲牛津劍橋取錄分布33校　聖保羅男女佔15人全港第一

▲ 129名港生在2021年獲牛津和劍橋取錄。

英國牛津大學及劍橋大學被譽為「神級學府」，要獲取錄必須過五關斬六將。近日有英媒整理了2021年被兩所大學取錄學生人數及比率，並按相關資料作全球排名，當中本港傳統直資名校聖保羅男女中學，2021年有約15名學生獲取錄，是本港第一位，排全球第80。

英媒《The Telegraph》近日整理2021年獲牛津和劍橋大學取錄的全球學生人數及比率，並根據相關數字作全球排名。全球首十位學校有8所來自英國，排首位的是英國傳統私立名校西敏公學（Westminster School），2021年共有79名學生獲牛津及劍橋大學正式取錄通知，取錄率為40%。該校過往多年獲牛劍取錄人數及比率一直維持高企，過去6年最高峰為2019年，有多達93人獲取錄。

另外，英國威廉王子和哈里王子的母校伊頓公學（Eton College），全球排名第9，不過，該校學生近年獲取錄人數有下降趨勢，2016年為86人、2017年至2020年分別有73、70、69、68人，直至2021年獲取錄人數更下降至47人，比率為24%。

新加坡兩校打入全球10大

而成功打入十大的兩所外國學校，均為新加坡的國際學校。其中Raffles Junior College在2021年共有77名學生獲牛劍取錄，取錄率為25%，全球排名第二，該校過去6年每年都維持有60多至70多人獲取錄；另一所新加坡學校Hwa Chong Institution則有53名學生獲取錄，取錄率為27%，全球排名第六。

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香港學校獲牛劍取錄人數

香港方面，排名最高的是聖保羅男女中學，2021年有約15名學生獲牛津及劍橋取錄，全球排名第80；另外，香港哈羅國際學校及拔萃男書院分別有約6人獲取錄，全球排名分別為341和343。

以下為本港首5位學校名單及過往5年獲錄取人數：

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其他在2021年有學生獲牛劍取錄的學校及人數如下：

資助中學

瑪利諾修院學校(中學部) ：≤4人 （牛津：≤2；劍橋：≤2）

瑪利曼中學 ：≤4人 （牛津：≤2；劍橋：≤2）

民生書院：≤2人（劍橋：≤2）

嘉諾撒聖瑪利書院：≤2人（劍橋：≤2）

喇沙書院：≤2人（劍橋：≤2）

直資中學

香港華人基督教聯會真道書院：≤4人 （牛津：≤2；劍橋：≤2）

聖保羅書院：≤4人 （牛津：≤2；劍橋：≤2）

拔萃女書院：≤4人 （牛津：≤2；劍橋：≤2）

港青基信書院：≤2人（劍橋：≤2）

協恩中學：≤2人（劍橋：≤2）

國際學校

香港耀中國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

香港加拿大國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

基督教國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

啟新書院（英基）：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

弘立書院：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

新加坡國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

德瑞國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

港島中學（英基）：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

英皇佐治五世學校（英基）：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

漢基國際學校：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

香港李寶椿聯合世界書院：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

澳洲國際學校：≤2人（劍橋：≤2）

其他

Aston Education：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

IDP教育：≤4人（牛津：≤2；劍橋：≤2）

ITS Tutorial School：≤2人（劍橋：≤2）

香港中文大學：≤2人（劍橋：≤2）

HKIES海外教育服務中心：≤2人（劍橋：≤2）

香港專業教育學院：≤2人（劍橋：≤2）

＊備註：「≤Ｘ人」代表最終數字可能有變動。

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責任編輯︰林愛娜