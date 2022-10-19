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【施政報告】消息：政府推倒東九龍綫方案　明年公布建高架捷運系統【即睇走線】

社會 14:09 2022/10/19

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（資料圖片）

東九龍綫方案再變，政府消息人士指，政府最新建議興建「高架無軌捷運系統」，放棄重鐵方案，用鐵路和巴士以外的方案，為秀茂坪至彩雲一帶提供便捷交通，減少道路擠塞。

東九龍綫是「鐵路發展策略2014」提出方案之一，最初方案是興建約7.8公里長的重鐵綫，沿觀塘北部運行，連接鑽石山站至寶琳站，以服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。

然而東九龍綫波折重重，先後提出的重鐵、單軌、環保連接系統均未能成事。

據消息人士透露，政府經過研究後認為，重鐵方案並不可行，最新計劃興建一個「高架無軌捷運系統」，取代原有東九龍綫方案。

消息人士指，捷運系統的走線大概是以秀茂坪和彩雲為總站，途經順天、順安、順利三邨。據悉，政府將於明年上半年公布詳細走線方案。

消息人士又指，「高架無軌捷運系統」將獨立於現有交通網絡，即非由港鐵或現有公共交通營辦商營運，營辦商會於日後透過招標選出。

消息人士指，現時仍未選定捷運系統的交通工具，但認為國際界選擇眾多，例如無軌電車亦是可行選項之一。

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記者：陳梓蔚

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