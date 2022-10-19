【施政報告2022】港府多招搶人才　人力資源顧問稱力度不足

▲ 施政報告內提到本地勞動人口流失約14萬人。（湯致遠攝）

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》。報告內提到本地勞動人口流失約14萬人，推出多招招攬人才，包括為期兩年「高端人才通行證計劃」，吸納年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學等人士；亦會向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅等。

其中「高端人才通行證計劃」下，合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，沒有人數上限；未符工作經驗要求但最近5年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10,000人。另外亦將放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥認為招攬人才的政策力度不足，「唔夠大刀闊斧，好似勒住勒住咁」，認為無助補充有多年經驗的「高端人才」。他亦關注計劃中列明的「全球百強大學」是否同時適用於香港有關大學，認為港府對從海外來港讀書的學生，可考慮不限何時畢業，讓他們免簽證求職，以吸引他們留港發展：「佢哋喺香港讀過書，對香港呢個地方有啲感情、有啲聯繫；喺度讀書自然對本地市場有較多嘅認識，咁先係香港市場需要嘅人才。」

至於放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將他們逗留期限由1年延長至兩年。李漢祥稱對挽留人才作用微，亦無助補足本港人才庫，認為至少要放寬至7年。對於政府將成立的「人才服務窗口」提供一站式服務，統籌入境處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務，李漢祥認為，如要更好發揮功效，應做好跨部門協調，在部分程序上拆牆鬆綁，以為海外人才提供便利。他亦認為，港府要在做好推廣，就重點「搶人才」的行業，向世界各地介紹本港機會：「要走出門口，好似派傳單咁，向啲人才招手。」

合資格外來人才可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、經濟學系副教授莊太量評認為，對海外人才吸引力不大，指出他們大多數屬「全世界周圍走」，未必會在港落地生根，加上大型企業聘請海外人才時或會提供房屋津貼，相信有關措施對回流港人或內地人才吸引力更大。

至於高端人才通行證計劃，他指，亦要視乎本港公司是否能出高價聘請人手，相信對補充人才未能有即時成效。

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記者：黃悅晴