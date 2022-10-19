張繼聰邀好友白只演《半江紅》MV　哈利古董車隊出動展現男人的浪漫

▲ 張繼聰新歌《半江紅》MV

張繼聰發佈新歌《半江紅》MV，繼續「為中佬發聲」，唱出人到中年就算躊躇滿志，心裏面仍可一腔熱血，繼續向前衝。而這次亦再找來小克填詞，合作第三首「中佬歌」，張繼聰笑言會暫時繼續走中佬系列路線。



張繼聰今年的三首派台歌中，《半江紅》是悉心製作MV的作品。他認為這首歌要有MV才有更具體的呈現，所以就找來很欣賞的潮流達人兼導演Kenji Wong合作，更邀請到白只與自己的車友一同拍攝。對於所有人二話不說就參與，他很感激大家，更透露拍攝當日太陽很猛烈，大家仍不介意「曬到死」拍全日。

紀錄人的浪漫



《半江紅》的MV中，有很多駕車場景，但因為Kenji的團隊大部份人都有駕駛電單車經驗，加上拍攝經驗豐富，所以很明白要怎樣捕捉，過程非常順利。

MV走型格風，但張繼聰與白只走在一起時，就盡顯搞笑一面，經常加入無厘頭對白，令全部人大笑，幸好導演Kenji專業地沒被影響，MV最終沒有走歪變得搞笑，仍保留型格。

MV的故事主要講述一班車友熱血地救人，過程中，張繼聰要駕駛古董四驅車以及舊款的哈利電單車。最初他很擔心這些車的操控感很強，自己不能控制，但拍攝時完全沒有問題出現，他直言拍攝當日是寓工作於娛樂，能駕駛自己喜歡的車，非常開心。

他認為這個MV是一個紀錄，更是男人的浪漫，因為拍到很多十分有型的電單車，這種MV在香港更是少見。而白只是「新牌仔」，未必能輕易駕馭哈利電單車，所以團隊都很體貼，替他安排駕駛替身。

平常只有星期日上午才得到「批文」一同駕車，但因為這次拍攝，車友們很快得到「特別批文」，所以都很開心。張繼聰亦很感謝車友們的一呼百應，犧牲放假陪伴家人的時間，陪他駕車拍攝，直言「爭落好多人情債」。



《半江紅》是藍調搖滾風格，其實張繼聰一直很喜歡藍調音樂，上一首派台歌《一個人的武林》也有加入一點藍調味道，而這次編曲除了保留藍調風格，更加入一點現代感，造出一首自己也很喜歡的歌曲風格。

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