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【偉大母愛】女兒病重回家休養　90歲母親借4個氧氣瓶出院探女相擁落淚

育兒經 14:01 2022/10/19

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養兒一百歲，長憂九十九。

為人父母，無論仔女多大，都會憂心！正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，內地就有一名90歲的婆婆因為身體不適要長期住院，但她得知女兒重病回家後，就向醫院租借4個氧氣瓶，堅持出院並撐住回家探女，母女見面後落淚相擁親吻，場面感人又心酸。

最新影片推介：

據內地傳媒報道，山東省菏澤病有一名90歲婆婆長期住院接受治療。最近她其中一名女兒患了重病，並在家休養。婆婆得知女兒病重後，希望能夠出院回家探望女兒，於是與其他子女商量後，子女們也應媽媽的意願，租借了4個氧氣瓶，讓媽媽回家途中可以使用。

    點擊圖片放大
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從視頻片段可見，婆婆9月27日回到家門後，由親人攙扶下慢慢步入屋內，然後走到床邊看病重的女兒，當母女見面後，婆婆即刻心痛落淚，上前擁抱女兒並親吻她臉頰，兩人十指緊扣，不願放手。女兒則氣息微弱地輕撫母親的頭，安慰對方，場面十分感人。

影片曝光後，網民留言說「有媽媽的孩子就是最幸福的，不管什麼年紀都是媽媽的心頭肉掌中寶」、「白髮人送黑髮人的痛」、「她想再親親她的寶貝。」、「沒有比「白髮人送黑髮人」更讓人心痛的了」

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責任編輯︰王明芳

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