【答得快好世界】終極決賽曝露馮盈盈缺點　阿姐點名讚葉蒨文：好犀利仲叻過我

▲ 「之唔係港姐隊」有馮盈盈、鄧卓殷、葉蒨文及鞏姿希。

由張秀文、鄭衍峰擔任主持的無綫問答遊戲節目《答得快 好世界》，今晚（10月119日）播出最後一集。今晚播出的終極決賽重現經典遊戲《電視大贏家》，節目邀來元祖級主持汪明荃（阿姐）、梅小惠及江欣燕擔任嘉賓主持。決賽陣容有「東張西望隊」的游莨維（一蚊Joe）、黎寬怡、梁麗翹及陳庭欣，對戰「之唔係港姐隊」的馮盈盈、鄧卓殷、葉蒨文及鞏姿希。

是集甫開始已十分熱鬧，被阿姐嫌嘈的港姐隊送上擦鞋打油詩：「電視節目誇啦啦，阿姐主持成佳話，見到欣欣就笑哈哈，加埋小惠Bilibala，所以我哋嚟參加，終極電視大贏家！」至於東張隊的致勝關鍵MVP區永權竟於最終回缺陣，令東張隊面臨重大考驗。

鄧卓殷戲精上身

是集首個遊戲是「經典對白Emoji」，參賽隊伍需透過製作組提供的Emoji競猜劇集經典對白，當中以港姐隊的鄧卓殷表現最為出色，戲精上身的她更即場重現《大時代》經典金句；相反與鄧卓殷同隊的盈盈則明顯「冇咁好記性」，竟然連其有份參演的《智能愛人》經典對白也「講不出聲」。

第二個遊戲是「煲劇獵人」，參賽者睇完片後需搶答製作組事先準備的抵死問題，當中最啜核絕對是問到在《原振俠》片段中出現的王菲，到底是哪一邊臉生了暗瘡，令兩隊隊伍大為嘩然。

相關環節還重現了阿姐1976年演出劇集《唔駛問阿貴》的片段，好讓觀眾重溫阿姐昔日靚樣。

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阿姐讚葉蒨文軟功了得

第三個遊戲是「好戲之王」，參賽者需重演阿姐與謝賢於1980年播出的《千王之王》中的經典打鬥場口，孖住鞏姿希出擊的葉蒨文大晒一字馬加前滾翻，柔軟度驚人，阿姐看罷忍不住大讚：「有真功夫喎，好犀利，你仲叻過我呀！」

最後一個遊戲是「電視迷大挑戰」，兩隊需搶答與TVB 55年以來歷史的相關問題，其中一題問題阿姐更作出事先警告謂：「呢題答錯咗就要去人事部！」究竟甚麼問題萬萬不能答錯？兩隊之中誰又會是終極大贏家？今晚一集自有分曉。

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