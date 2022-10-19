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【秋風蟹肥】蟹身越多黑點越肥美？　專家教一種最佳食法嚐蟹鮮味

食用安全 13:50 2022/10/19

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TOPick曾訪問水產專家有關食蟹小知識，並傳授一種最佳食法。

秋季微涼，正是食蟹好時節。除了大閘蟹之外，日本蟹也深受許多人喜愛，而松葉蟹身上有時會出現一些黑色點狀物，究竟真身是甚麼？TOPick曾訪問水產專家有關食蟹小知識，並傳授一種最佳食法，盡享蟹肉鮮味，喜歡食蟹的人士不容錯過。

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黑點愈多愈肥美

不少松葉蟹身上都會有黑色點狀物，究竟是否可食用？專賣日本活蟹的富士水產負責人曾廣生（Sunny）就曾解釋，蟹身上的黑點，其實是一種名叫「蟹蛭」的寄生物。「蟹蛭」依附在蟹殼上面生長，由於蟹在成長時會多次換殼，每次換殼過程都需要消耗大量蟹的能量及營養來製造新殼，繼而影響蟹膏量：

因此蟹身上愈多黑點，代表松葉蟹尚未換殼，反映蟹隻儲存的營養數量愈豐富，蟹膏及肉亦最多最肥美。

日本蟹的最佳食法

要細味松葉蟹鮮味，公認的最佳食法是凍食。先將活蟹蟹腳綁好，再放入爐內用鹽水灼半小時左右，待其煮熟後再以冰敷降溫，這種煮法最能吃出食材之鮮美，但需拿捏好鹽水的鹽度。

而另一富士水產負責人孔玉琴（Daisy）就指出，進食第一口蟹時最好不要沾上任何醬汁，才能感受蟹的原味。吃蟹時也可配以一些較甘口的酒，如「獺祭」、「梵」都頗為合適；較辛口的酒就會蓋過蟹的清甜，只宜在吃鐵板燒、天婦羅、和牛等濃味食物時配飲。

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責任編輯：羅嘉欣

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