【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招

▲ 空姐多艷遇？

J2明晚（10月20日）播出《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題為「空中情緣」，「有故事的人」繼續找來曾參加過其他電視台選美的張凱莎（Belle），現身說法。

一直以來大家對空姐、空少都有不少迷思，今集《不正常愛情研究所》為大家解開謎題。Susuca原來真身是前空姐，她大爆航空業界的艷事同趣聞。

Susuca一開始便發揮「真·前空姐」本能服務Alan，令他賓至如歸，其他主持驚嘆Susuca柔情一面。Karen指以前想過當空姐，覺得她們見識廣博，不過自從認識Susuca之後夢想幻滅，令Susuca躺着中槍。

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▲ Jojo同Alan作空姐空少打扮，帶出「空中情緣」主題。

當空姐時遇上痴情客人

Susuca繼續發揮「艷事集結者」本色，大爆當年經歷。她透露在商務艙收卡片已是家常便飯，較特別是試過有位台灣客，航機降落後仍留在機艙，客人解釋指不見了封信，Susuca說︰「佢話係我嘅微信喎。」又試過被一名17、18歲後生仔，由上機跟到落機，又一起派餐，足足17小時，就算下機都不捨得走，呆呆站在Susuca乘搭的crew bus外，非常痴心。

Susuca口中的航空界似乎較開放，男女間的交往亦頗隨便，她試過被女同事拉攏去有下文的poker賭局。

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業界鮮為人知的秘密

另外，Susuca有次飛Oakland，其中一名空姐的男友，因多次致電女友不果，最終打去Oakland警署求助。事後懷疑該名空姐飲醉酒後，與一名空少發生關係，事件最終鬧得並不愉快，女方更因而結婚不成。

明晚「有故事的人」繼續是上星期嘉賓Belle，今趟她以空姐身份，大爆業界鮮為人知的秘密，大膽程度可以出書。她表示空姐與機師結婚的個案不少，不過結完婚再出來找個空姐女友的情況大有人在。

另外，Belle見識過大婆將小三的相製成banner，然後貼在公司男廁。

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