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【社企援助】銀杏館深水埗自助機派發免費麵包　低收入家庭及劏房戶受惠

社會 13:47 2022/10/19

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(銀杏館圖片)

疫情下百業蕭條，基層生活百上加斤，需要社會及時提供援助。社企『銀杏館』一直致力幫助弱勢社群，最近利用自助機在深水埗免費派麵包，讓有需要的弱勢社群能夠受惠，如低收入人士及劏房戶等，同時指定餐廳更將免費派發「愛心飯盒」，為基層送暖。

社企餐廳銀杏館合作夥伴「樂天關懷行動」，將會於深水埗區「耆樂食堂」推出「杏福補給站」愛心麵包活動，透過自助機向區內貧窮個案、低收入家庭、劏房戶以及有需要人士派發免費麵包。

經社工審核獲批麵包卡的受惠人，可以於24小時內前往自助機「拍卡」，每天可以領取一個麵包，麵包款式有菠蘿包、腸仔包、牛肉包、紅豆包、雞尾包等，計劃陸續增加更多不同款式，讓不同人士能夠受惠。銀杏館表示，社福機構或社工亦可以轉介有需要之個案申請「愛心麵包」，機構將個別聯絡跟進。

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責任編輯：余思嵐

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