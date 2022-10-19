【孝順父母】單親母獨力養大8子女　資深空姐感激媽媽︰我無以為報

▲ 單親爸媽要獨力養大子女絕不容易。（《反起跑線聯盟》劇照）

養兒育女從來不是一件易事，單親的父母為子女付出的淚與汗，較雙親家庭肯定更多。獨自扛起家庭的重擔，精神、體力和經濟壓力更不為人道。

家母當年婚姻失敗，她獨力撫養八個孩子。我無法想像她是如何熬過那段極度艱苦的漫長歲月。作子女的無以為報，只好努力讀書，掙錢改善母親的生活質素。家母很怕子女誤交損友，前途盡毁，所以我們從小就不敢行差踏錯，守法意識強烈。

我看孝順，是除了令父母吃得飽、穿得暖外，最重要是令他們能夠安心度日。若能學有所成，事業成功，令父母以子女為榮，則更錦上添花。

父母尤其是單親父母對子女的學業和事業發展，往往有着舉足輕重的影響。

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一位西班牙裔的飛機維修主管，在航空公司工作了大半生，這位單親父親對航空事業的熱誠和努力，影響了女兒跟隨他的腳步進入航空業，令她成為最年輕的西班牙裔女機師。其父老懷安慰，喜極而泣，女兒說她能實現夢想，歸功於父親在她的成長中給予無限量支持。

敝公司有一名飛機師A先生，其父是飛機師，母親則是同公司的空姐。A父母結婚後，A母親停薪留職一段時間，留在家中照顧年幼的A及他的姊姊。可是A的父親不久去世，母親回到航空公司工作。A立志要像父親一樣成為飛機師，最後美夢成真，更有幸在其母的退休航班上負責駕駛飛機，成為航空公司和他們家族的一件快事。

子女身居要職，賺大錢、住大屋，未必能令父母引以為傲。目中有父母、心中敬父母、愛中有父母，這樣的子女才令父母引以為傲。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「引以為傲」

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