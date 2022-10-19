【正義迴廊】楊偉倫麥沛東重演弒親血案　導演何爵天藉奇案探問公義

▲ 楊偉倫、麥沛東、蘇玉華等主演《正義迴廊》改編自2013年殺親案。

取材自2013年「大角咀肢解父母案」的港片《正義迴廊》，是新導演何爵天首部長片，已獲不少實力派演員如蘇玉華、林海峰、邵仲衡等參演，而事件中兩位殺人疑犯則由舞台界的楊偉倫和麥沛東飾演，全片有大量的法庭戲，夾雜現實幻想交錯的畫面，手法固然新穎，當中探問的公義真相更有不少反思空間。

在這宗轟動一時的駭人弒親案，當時29歲的兒子被控謀殺父母，並跟35歲的友人合力肢體遺體，案件令社會嘩然，並被媒體大肆報導，案件歷經逾一年審訊，最終兒子被裁定兩項謀殺罪名成立，至於其友人謀殺罪名不成立，因不合法處理屍體罪判囚一年，由於審訊期間已拘留兩年，故此當庭釋放。

以此作藍本的《正義迴廊》，人物名字經過修改，分別由楊偉倫演戲中的弒親疑兇張顯宗 ，麥沛東則飾演其友人唐文奇，兩位資深大律師吳冠峰（林海峰飾）和游嘉莉 （蘇玉華飾）上庭辯護，跟檢控官朱愛倫人（周文健飾）庭上對質，同時9位不同背景的陪審員則各持立場，陷入對與錯的思辯....

▲ 導演何爵天（中）跟麥沛東（左）、楊偉倫（右）在拍攝前要經過不少排練。（攝影：：陳慧安）

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案情複雜具挑戰

《正義迴廊》的監製為翁子光，曾執導以肢解援交少女案為靈感的《踏血尋梅》，兩片都屬香港奇案類型，導演何爵天解釋：「翁子光拍《踏血尋梅》時認識了很多『奇案迷』，亦提供了很多故事，其中他覺得此弒親案可以拍成電影，他只任監製，並邀請我執導。在做資料搜集時，發現案情十分複雜，並非單一的謀財害命案，當中涉及家庭、心理元素，而兩個核心人物有很多可以發揮的空間。」他指出《踏血尋梅》跟《正義迴廊》雖同是寄案片，但前者筆觸較感性，後者切入點相對理性。

何爵天在演藝學院主修導演，過去曾執導短片《FOUL》及鮮浪潮作品《龐師奶的危機》，首次執導長片，題材和類型都有極大挑戰，加上曾因資金問題停工、疫情期間拍攝又遇上不少阻滯，因此壓力不少。

另外，由於戲中角色眾多，在處理手法上亦受到考驗。「例如有很大部分都是法庭戲，要如何避免對白太多而沉悶，如何可以令抗辯雙方場面更有視覺效果，設計了很多想跳出框框的表達方式，如把現實和幻想場景穿插，不過又擔心觀眾看不慣，故都費煞思量。」

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演員表現突出

戲中有不同年代和背景的演員參演，卻都各有發揮，特別是兩位舞台劇界出身的演員楊偉倫和麥沛東，在這宗駭人弒親案情中，俱展現了複雜的內心情感，並在虛虛實實的劇情設定中，帶領觀眾也走入撲朔迷離的真相中，角色分寸極難拿揘。

何爵天自言也是新手導演，故要如何調校演員表現，亦花了不少心機。「楊偉倫和麥沛東過去多演舞台劇，這次在電影中擔演要角，最初都要適應如何演繹，特別是阿倫的角色經常要跳拍，又有很多面向，難度不少，事前都要排演多次。至於阿東亦主動做了很多資料搜集，我讓他看很多電影，無論好與壞都值得借鏡。二人戲中是否被判有罪，是一個懸點所在，故在拍攝期間也有不同版本，可以讓他們投入去演繹。」

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至於蘇玉華、林海峰等資深演員，何爵天笑言：「自己最初都抱著戰戰兢兢的心情去指導，幸而他們全是專業演員，大家有著同一目標，愈拍愈順利。」

戲中法庭戲如劇場演出，有很多長鏡頭處理，何爵天指並非單純為配合眾多舞台劇演員而設計。「很多『奇案迷』講過，同一個法官在每一場官司都有不同的結案方法，我覺得法庭就像一個表演舞台，誰能做好場戲，就能說服到別人，因此用了很多舞台劇手法，對演員也是容易適應，如楊詩敏（蝦頭）有場獨白戲，她都提議即使鏡頭拍不到，都想有演員站在對面，令她有個焦點。至於在陪審席的一方，因有不少是電影演員，故又用了戲劇性手法去處理，令到法庭和陪審席有兩種風格，自己覺得頗有趣。」

有如社會縮影

電影有不少篇幅，交代9位陪審員的爭辯過程，自然令影迷聯想到荷里活經典電影《十二怒漢》（12 Angry Men），何爵天明白或會被作出比較，故他亦用心鋪排了很多細節，以帶出電影的主題信息。

▲ 何爵天在演藝學院主修導演，曾執導短片《FOUL》及鮮浪潮作品《龐師奶的危機》。（攝影：陳慧安）

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「我在電影中，沒有站在任何一方的角度，但當中卻有不少思考的空間，每一個陪審員都各有觀點和價值觀，他們的立場都沒有對錯，同時又有辦證的空間，最後這不止是一宗案件，更像是一個社會的縮影。」何爵天解釋。

現實中這件曾經轟動一時的案件已塵埃落定，但由此延伸的問題卻從未止息。「判決是否等相真相？法庭是否有真正公義？當中可以有很多討論，但不代表就不要信任制度，因為它始終有其必要性，就如戲中透過葉蘊儀所講，冤獄比放過更不公義，所以寧願去信任這個制度。與此同時，我們也不要只停留一個層面去探討人性，加深去了解人的不同面相，或可以減低悲劇的發生。」

記者：陳家昌