【棋壇新星】擊敗國際象棋5屆世界冠軍卡爾森　16歲印度神童挫棋王一夜成名

▲ 16歲印度神童擊敗國際象棋5屆世界冠軍。

31歲的國際象棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）最近連番被年輕棋手撃敗，日前他遇上年僅16歲的印度神童Dommaraju Gukesh，成為其手下敗將，對方更因挫棋王而一夜成名。

綜合外國傳媒報道，挪威棋王卡爾森是5屆世界冠軍，在Aimchess Rapid賽事上，繼輸給19歲的印度棋手Arjun Erigaisi後，他周日（16日）再被印度少年棋手Dommaraju Gukesh打敗。Gukesh以16歲4個月之齡，打破同胞Rameshbabu Praggnanandhaa於今年2月，在16歲6個月時擊敗卡爾森的紀錄，成為最年輕擊敗這位世界冠軍的棋手。

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棋王失誤造就勝出

卡爾森在賽事第25步時犯了一個關鍵錯誤，當他意識到受威脅時，花了將近7分鐘時間思考下一步的選擇，「我本來可以輕易勝出，但以為想到贏得更輕鬆的方法，看不到對手向皇后設下的陷阱」，他對自己的表現感到失望。而Gukesh未因勝出而驕傲，他向傳媒透露︰

顯然擊敗卡爾森總是很特別的，但我對那場比賽並不感到非常自豪。

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對於Gukesh這位非常年輕的棋手，卡爾森認為他最近在國際象棋中的表現令人印象深刻，雖然這場勝出未必是他最引以為傲的事情，但贏了始終是一件好事。

12歲獲特級大師資格

Gukesh更為人知的稱號是Gukesh D，他的父親是一名耳鼻喉外科醫生，母親則是一名微生物學家。他早於7歲時學會國際象棋，12歲時已獲得特級大師資格，成為世界上第二位最年輕的特級大師，也是印度最年輕的特級大師。

他多次在世界賽奪獎，為人稱譽的必數2018年在亞洲青年國際象棋錦標賽上，勇奪5枚金牌。今次擊敗卡爾森，更讓Gukesh一夜成名，年紀輕輕已在棋壇上發光發亮，令人期待他往後有更出色的成績。

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責任編輯︰王明芳