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【新品速報】百事x歐聯推美斯及普巴收藏罐　赢普巴親筆簽名足球＋50吋LED電視

休閒消費 14:36 2022/10/19

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百事x歐聯推出兩款別注版收藏罐。（圖片由品牌提供）

每年一度的歐聯 (UEFA Champions League) 又來了，百事可樂與歐聯合作，推出兩款別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐，分別是阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 及法國球星保羅普巴 (Paul Pogba)，罐身設計活力感十足，掀起全城足球狂熱！

別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐 (共兩款)，包括阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 及法國球星保羅普巴 (Paul Pogba)，罐身印有足球巨星的圖像，背景中的斜紋亦印上是次百事可樂主題「Play To Inspire」及百事可樂口號「For The Love Of It」，斜紋設計豐富了罐身層次感及立體感，予人一種活力的感覺。

阿根廷球星美斯 (Leo Messi) - 百事可樂無糖 330ml

阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 於足球界聲名顯赫，他的足球生涯榮獲41個冠軍，其中更於歐聯獲得4個歐聯冠軍、7次歐聯神射手及3次歐聯最佳球員獎項，擁有著勢不可擋的實力。

美斯 (Leo Messi) 百事可樂無糖收藏罐採用品牌黑色無糖罐包裝，罐身印有美斯渾身是勁的圖像，斜紋亦印上罐身所屬球星名「MESSI」。而且是無糖和無卡路里，喝起來更加零負擔。

法國球星保羅普巴 (Paul Pogba) - 百事可樂 330ml

法國球星保羅普巴 (Paul Pogba) 是世界上最出色的中場球員之一，貴為2018世界盃冠軍隊成員，他具備強勁的進攻能力及卓越的盤帶技術和傳球能力，他的實力絕對令人嘆為觀止。

保羅普巴 (Paul Pogba) 百事可樂收藏罐採用品牌經典的藍色罐包裝，罐身印有保羅普巴準備大展身手的英姿的圖像，背景則以藍色、紅色和白色的斜紋為主，斜紋亦印上罐身所屬球星名「POGBA」。

零售點：各大超級市場、便利店及各零售點等。

發售日期：即日起

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百事x歐聯禮品

由即日起至12月1日，於各大連鎖超級市場、便利店、其他銷售點及指定網購平台，凡購買百事/七喜汽水滿HK$20 (必須包括至少一件別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐330mL)，慿電子單據正本，並於http://pepsi.telford.com.hk/登記參加抽獎，即有機會贏取限量版保羅普巴親筆簽名足球珍藏禮盒及豐富百事x歐聯禮品包括：

足球狂熱獎(共3份)：
限量版保羅普巴親筆簽名足球珍藏禮盒
刺激享受獎(共3份)： 50吋LED電視
特別獎(共100份)： 百事x歐聯隨身叉電器 (尺寸: 68 x 110 x 10mm, 容量: 4000 mAh)
珍藏獎(共100份)： 百事x歐聯限定版手提袋及透明水樽 (水樽容量: 500ml)

活動詳情請按此

購買必勝客指定套餐　送沙灘毛巾

由即日起，凡購買必勝客Pizza Hut歐聯精選4人套餐或Pizza Hut 6人大批套餐，即可免費獲得百事x歐聯特別版沙灘毛巾乙條，毛巾以百事經典藍色作底色，毛巾上半部分印有合作夥伴「百事」及「歐聯」標誌，下半部分則以簡單白色線條勾畫出歐聯標誌，簡約的設計能凸顯出歐聯主題。

歐聯二人分享套餐　送限量版百事x歐聯5號足球

由2022年10月27日至11月23日，凡購買KFC歐聯二人分享套餐 (堂食及外賣自取零售價：港幣179元；「快脆送」︰港幣239元)，即免費送你限量版百事x歐聯5號足球一個，足球中間以彩色的「百事」標誌為設計，「百事」標誌的四周則被紅色線條配百事經典藍的標誌性歐聯星星包圍著，足球中間兩側各印有「歐聯」黑色標誌。

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責任編緝：蕭雅文

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