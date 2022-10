【新品速報】百事x歐聯推美斯及普巴收藏罐　赢普巴親筆簽名足球＋50吋LED電視

▲ 百事x歐聯推出兩款別注版收藏罐。(圖片由品牌提供)

每年一度的歐聯 (UEFA Champions League) 又來了,百事可樂與歐聯合作,推出兩款別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐,分別是阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 及法國球星保羅普巴 (Paul Pogba),罐身設計活力感十足,掀起全城足球狂熱!

別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐 (共兩款),包括阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 及法國球星保羅普巴 (Paul Pogba),罐身印有足球巨星的圖像,背景中的斜紋亦印上是次百事可樂主題「Play To Inspire」及百事可樂口號「For The Love Of It」,斜紋設計豐富了罐身層次感及立體感,予人一種活力的感覺。

阿根廷球星美斯 (Leo Messi) - 百事可樂無糖 330ml

阿根廷球星美斯 (Leo Messi) 於足球界聲名顯赫,他的足球生涯榮獲41個冠軍,其中更於歐聯獲得4個歐聯冠軍、7次歐聯神射手及3次歐聯最佳球員獎項,擁有著勢不可擋的實力。

美斯 (Leo Messi) 百事可樂無糖收藏罐採用品牌黑色無糖罐包裝,罐身印有美斯渾身是勁的圖像,斜紋亦印上罐身所屬球星名「MESSI」。而且是無糖和無卡路里,喝起來更加零負擔。

法國球星保羅普巴 (Paul Pogba) - 百事可樂 330ml

法國球星保羅普巴 (Paul Pogba) 是世界上最出色的中場球員之一,貴為2018世界盃冠軍隊成員,他具備強勁的進攻能力及卓越的盤帶技術和傳球能力,他的實力絕對令人嘆為觀止。

保羅普巴 (Paul Pogba) 百事可樂收藏罐採用品牌經典的藍色罐包裝,罐身印有保羅普巴準備大展身手的英姿的圖像,背景則以藍色、紅色和白色的斜紋為主,斜紋亦印上罐身所屬球星名「POGBA」。

零售點:各大超級市場、便利店及各零售點等。

發售日期:即日起

百事x歐聯禮品

由即日起至12月1日,於各大連鎖超級市場、便利店、其他銷售點及指定網購平台,凡購買百事/七喜汽水滿HK$20 (必須包括至少一件別注限定版足球巨星百事可樂收藏罐330mL),慿電子單據正本,並於http://pepsi.telford.com.hk/登記參加抽獎,即有機會贏取限量版保羅普巴親筆簽名足球珍藏禮盒及豐富百事x歐聯禮品包括:

足球狂熱獎(共3份): 限量版保羅普巴親筆簽名足球珍藏禮盒 刺激享受獎(共3份): 50吋LED電視 特別獎(共100份): 百事x歐聯隨身叉電器 (尺寸: 68 x 110 x 10mm, 容量: 4000 mAh) 珍藏獎(共100份): 百事x歐聯限定版手提袋及透明水樽 (水樽容量: 500ml)

活動詳情請按此。

購買必勝客指定套餐 送沙灘毛巾

由即日起,凡購買必勝客Pizza Hut歐聯精選4人套餐或Pizza Hut 6人大批套餐,即可免費獲得百事x歐聯特別版沙灘毛巾乙條,毛巾以百事經典藍色作底色,毛巾上半部分印有合作夥伴「百事」及「歐聯」標誌,下半部分則以簡單白色線條勾畫出歐聯標誌,簡約的設計能凸顯出歐聯主題。

歐聯二人分享套餐 送限量版百事x歐聯5號足球

由2022年10月27日至11月23日,凡購買KFC歐聯二人分享套餐 (堂食及外賣自取零售價:港幣179元;「快脆送」︰港幣239元),即免費送你限量版百事x歐聯5號足球一個,足球中間以彩色的「百事」標誌為設計,「百事」標誌的四周則被紅色線條配百事經典藍的標誌性歐聯星星包圍著,足球中間兩側各印有「歐聯」黑色標誌。

責任編緝:蕭雅文