【誤導警員】涉投訴遭警員無理按肩膞　巴裔律師否認誤導警員受審

▲ 警長袁啟新今出庭作供。(梁錦麟攝)

42歲巴基斯坦裔律師早前投訴於2020年11月，在尖沙咀警署的升降機內遭3名便衣警員無理按壓肩膊，其後投訴警察課發現其口供與閉路電視片段不一後，轉而作出拘捕。涉案律師今（19日）於東區裁判法院否認1項明知地誤導警務人員罪，案件開審。警長供稱翻查閉路電視片段，4人並無身體接觸，但同意曾有警員圍著被告大聲說話。

被告周祖樑，又名Chaudhry Muhammad Kamran（42歲，律師），被控1項明知地誤導警務人員罪。控罪指，被告於2020年12月3日，在灣仔投訴警察課報案中心明知地提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，以誤導1名警長。

投訴警察課警長袁敬新作供稱，2020年11月26日接獲被告投訴，袁替被告錄取口供，被告提及曾於同月24日在尖沙咀警署一升降機內，在冷靜的狀態下，被3名便衣警員按着肩膊，要求保持冷靜。

袁續指，他替被告錄取口供後，翻查閉路電視片段，發現當時被告與便衣警分開站立，4人並無身體接觸。袁發現片段與被告的說法有出入後，隨即向上司匯報，最後袁的上司決定起訴被告。

辯方盤問時指，根據印度語翻譯員的口供指，當時於尖沙咀警署內，每當有警員對被告說髒話時，被告均要求得知警員姓名，口供亦指出，當時曾有警員圍着被告，以中文大聲說話，袁同意說法。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟