【施政報告2022】消息：2024/25年度推首批約1000伙簡約公屋　入住將不獲現金津貼

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行政長官李家超公布上任後首份施政報告，列出多項房屋政策，包括推出「簡約公屋」（詳情即看【下一頁】），未來5年會興建3萬個單位，輪候公屋3年或以上家庭可申請，入住後仍可保留輪候傳統公屋位置。

《施政報告》房屋供應重點

推出全新「簡約公屋」 ，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低

，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低 未來五年整體公屋供應增50%，由原來10.05萬伙，增至15.8萬個

公屋綜合輪候時間「封頂」 ，四年內由6年降至4.5年

，四年內由6年降至4.5年 新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓

鼓勵 私人發展商興建資助出售房屋 ，明年推出3塊土地

，明年推出3塊土地 私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

政府消息人士指，計及提前上樓計劃，結合簡約公屋與傳統公屋，預期未來5年公屋總建屋量增至約15.8萬個單位，將較《長遠房屋策略》上一個5年期的10.5萬伙，大幅增加約5成。

消息人士指，料2023年開始興建簡約公屋，首批約1,000伙會於2024/25年度落成入伙。政府已在研究6幅位於新界或市區的土地，既有政府土地，也有私人土地。但簡約公屋現時仍在設計階段，暫時未有造價，料明年首季會有相關資料。

消息人士稱，簡約公屋由政府主導，交由社區各持份者營運。間隔會參照公屋，設有不同戶型，由10平方米至30平方米不等，內設廚廁、冷氣機及抽氣煙等設備；層數則要視乎土地條件，如面積大樓層高，不排除建升降機。至於租金，消息人士透露將會是當區公屋租金的90%。

消息人士又透露，當局將按照公屋輪候冊，邀請輪候公屋3年或以上家庭申請，有關家庭可接意願向不同簡約公屋提出申請。但值得留意，現時輪候時間達3年或以上家庭或正申領現金津貼，有別於入住過渡性房屋單位，如選擇入住簡約公屋，將不會繼續獲發現金津貼。

而過渡性房屋仍會繼續推展，落成已規劃約2萬個過渡性房屋單位。不過，消息人士稱指，在今年內未能向當局提交申請、且9個月內不能開展的項目，當局將不會繼續處理。

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記者：江麗盈