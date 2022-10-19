【襲擊學生】女生指中二時被教師掌摑30巴　涉案女教師否認普通襲擊開審

▲ 女生指中二時被教師掌摑30巴，涉案女教師否認普通襲擊開審。（資料圖片）

中五女生稱於2018年就讀中二時，因出席合唱團綵排而沒有按指示留堂，在禮堂內遭女教師連環掌摑30巴，女教師否認普通襲擊罪，案件今（19日）於九龍城裁判法院開審。女生供稱事發時在禮堂內遭被告快速及連續地拍打面頰，又被罵「厚面皮」，紅腫維持了3天。女生指事後曾接受被告道歉，惟仍遭校方針對，故最終選擇報案。辯方指被告從未襲擊女生，亦沒有因此而道歉。

被告張慧欣（40歲，教師）被控1項普通襲擊罪，控罪指2018年指她於11月30日，在黃大仙一間中學的禮堂内襲擊女子X。

現讀中五的X供稱，案發當日因欠交功課而遭被告要求放學後留堂，由於放學後合唱團須綵排，故她先到禮堂綵排。惟被告在X與團員進入禮堂綵排前，召X到禮堂門口附近責罵，並2次拍打X的右面頰。

X指被告當時表現激動，問她為甚麼不去留堂，但不給機會她回答，並不斷罵她。X指被告之後以頗大的力度連續掌摑其右面頰15下，停手罵約1分鐘後，再更大力地掌摑她15下，期間不斷重複斥責X「面皮厚」、「點解鬧完1次又1次都唔聽」，最後被告以「趕時間」為由離開。X表示，被打時面頰痛楚，當時感到很害怕，不知所措。

X被打後回到合唱團隊員人群中不停飲泣，在同學陪同下前往洗手間，她發現面頰紅腫，維持了3天才消退，同日向社工提及事件。

X續指，事發後約1周被告曾向她道歉，被告在2019年開學後1次校方安排的會議上，被告稱「點解我鬧個個人都喊，點解呢個𡃁妹俾我鬧會唔喊嘅，所以我先衝動起上嚟打你」，並再向X道歉。

X在盤問下供稱，被告罵她約45分鐘期間，約60名合唱團團員和音樂老師進了禮堂。辯方質疑，被告當眾掌摑X 30下，是否沒有人阻止，X稱是。X再補充，當時被告說過想讓全校知道X被罵。

辯方呈上1張X事發翌日在畢業典禮上與母親的合照，質疑X的面部沒有紅腫，X稱當時其面比相片暗，並指明顯看見相中其面有手指印。

辯方亦指出，駐校社工並沒有勸喻X不要報警，X否認。X亦不同意被告沒有在事後向她稱不小心打她，並向她道歉。

辯方再質疑，為何X在2020年首次錄口供時稱被打共10下，去年才改稱30下。X表示當時緊張才說錯了。

X又指，事發後數天遭校方「禁錮」在學生支援中心約9個月，即在中心自修，但不能上課，連上廁所亦要老師陪同。

對於事隔2年後才報案，X表示被告道歉後已原諒對方，但後來一直遭校方針對，故最終報警。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣