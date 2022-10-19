【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款

▲ 施政報告提出增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，另擴大「指定專業╱界別課程資助計劃」（SSSDP）。（資料圖片）

特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，由現時約5,600個，逐步增至2024/25學年的7,200個。施政報告亦提出，擴大「指定專業╱界別課程資助計劃」（SSSDP）至8,000學額。政府消息人士指，上述措述共涉額外撥款16億元。

施政報告指出，教資會資助研究院研究課程額外加碼外，再加上超額收生上限自去年起由70%逐步提升至100%，兩項措施會將研究生學額增加超過50%。

政府消息人士表示，教資會資助研究院研究課程學額目前共有5,595個，措施涉及增加1,605個資助學額，涉及額外撥款8億元，措施可配合增強人才庫，特別是培育創科人才。

施政報告亦提出擴大SSSDP，針對有殷切人力需求的特定行業，資助學額由5,000個增至8,000個，並提出在2023/24學年起，在SSSDP下優先考慮融合職學聯通安排的應用型課程，並理順SSSDP及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）。

SSSDP針對行業包括護理和資訊科技等，下學年起分階段每屆增加1,000個自資高級文憑資助學額，以及2,000個自資學士學位課程資助學額，資助學額由原有合共5,000個，增至8,000個。當中會首次涵蓋銜接學位課程，以及優先考慮融合校企合作的應用型課程，並理順SSSDP及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）執行細節，加大院校錄取職專資歷的學生彈性，完善職專進階路徑，讓不同背景學生受惠。

消息人士指，上述SSSDP計劃及NMTSS措施，共涉及8億元撥款，其中後者會放寬受惠人士資格，不限於DSE畢業生。

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記者：馮琪雅