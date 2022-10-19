【施政報告2022】旅發局指助業界迎接新趨勢　將與各界合作推嶄新香港旅遊品牌

▲ 旅發局指報告助業界迎接旅遊新趨勢，將與各界合作推嶄新香港旅遊品牌。（陳永康攝）

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，就本地旅遊業發展著墨，包括香港旅遊發展局會推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，並會增加名額；用六億元推出為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品；發展大嶼山南部生態旅遊等，詳情即看【下一頁】。

香港旅遊發展局主席彭耀佳歡迎政府在新一份《施政報告》中，推出支持旅遊業的措施。彭表示，有關措施涵蓋推動會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）、本地旅遊以及文化藝術和體育的發展，不僅有助吸引高消費的商務會展旅客，亦能協助旅遊業界做好迎接旅遊新趨勢的準備，並推動香港發展成為中外文化藝術交流中心。旅發局將與政府及業界攜手合作，帶動旅遊業復蘇，並會推出嶄新的香港旅遊品牌，以旅遊說好香港故事。

彭耀佳稱，會展旅遊對提升香港作為國際會展之都的定位非常重要，因此，旅發局在疫情下亦一直致力爭取國際會展活動落戶香港，目前多項大型國際會議已落實於未來數年陸續在港舉行，主題涵蓋商務管理、航空、科技、醫學等。彭耀佳感謝政府支持旅發局在跨境往來復常後加大力度支援會展旅遊，務求吸引更多不同規模及類型的會展旅遊活動在港舉行，為香港帶來更多高增值過夜旅客，直接及間接提升旅遊和相關行業的就業及對香港整體經濟的貢獻。

本地旅遊方面，旅發局指，稍後將公布新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」的詳情，並配合政府推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，透過香港旅遊業議會向本地持牌導遊及領隊提供培訓，內容涵蓋大城小區和文化古蹟，以提升旅遊業從業員的專業水平，支持文化古蹟深度旅遊的發展。

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責任編輯：陳麗娜