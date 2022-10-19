【施政報告2022】消息：未來5年1.2萬公屋單位提前上樓　分布6區上水古洞有4000個

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行政長官李家超公布上任後首份施政報告，除提出簡約公屋（詳情即看【下一頁】），當局將落實公屋提前上樓計劃，以分階段建屋方式，加快落實部分公屋單位，預計5年有約1.2萬個單位，可讓市民提早3至18個月上樓。

《施政報告》房屋供應重點

推出全新「簡約公屋」 ，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低

，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低 未來五年整體公屋供應增50%，由原來10.05萬伙，增至15.8萬個

公屋綜合輪候時間「封頂」 ，四年內由6年降至4.5年

，四年內由6年降至4.5年 新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓

鼓勵私人發展商興建資助出售房屋 ，明年推出3塊土地

，明年推出3塊土地 私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

同時，當局會推出「公屋綜合輪候時間」指數，用以反映申請者綜合輪候傳統公屋及簡約公屋的時間。當局目標將現時約6年的公屋輪候時間「封頂」，在4年內將輪候時間縮減至4.5年。

消息人士指，公屋提前上樓計劃未來5年約1.2萬個單位，分布於6個區，包括屯門、元朗、粉嶺、上水、青衣及葵涌，其中位於上水古洞的地盤規模大，料有4000個單位可提早18個月讓市民上樓。消息人士透露，當局會在安排提前上樓前，盡早與相關部門協調，就附近的交通及生活配套作安排。

就公屋綜合輪候時間指數，消息人士解釋，當局推出公屋綜合輪候時間，旨在反映政府在改善市民住屋效率，而新指標推出後，當局亦不會取消原有的傳統公屋輪候時間。

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記者：江麗盈