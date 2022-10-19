【施政報告2022】消息：私人參建資助房屋下個財政年度推三幅地　料提供3000至4000個單位

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行政長官李家超公布上任後首份施政報告，提到政府將推出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，並於下個財政年度起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。發展商也可透過計劃申請改劃其擁有的私人土地興建資助出售單位。

《施政報告》房屋供應重點

推出全新「簡約公屋」 ，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低

，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低 未來五年整體公屋供應增50%，由原來10.05萬伙，增至15.8萬個

公屋綜合輪候時間「封頂」 ，四年內由6年降至4.5年

，四年內由6年降至4.5年 新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓

鼓勵 私人發展商興建資助出售房屋 ，明年推出3塊土地

，明年推出3塊土地 私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

消息人士補充，私人發展商參與興建資助房屋先導計劃包含兩類參與，其一是政府提供土地公開招標，當局會在賣地條款列明單位須以指定市場折扣率售予合資格人士，讓發展商自行考慮是否參與投標。若私人發展商有意改劃其擁有的私人土地興建資助房屋，當局將提供地價優惠，相關詳情將於明年首季公布。

消息人士又指，於下個財政年度起分批推出三幅土地，要稍後才可公布選址，但3幅土地料可提供3000至4000個單位。

消息人士續指，當局將不會以保證價錢回購私人發展商參建的資助房屋，希望以此為私人發展商提供銷售提供誘因。而整體銷售安排，當局仍在構思。另外，當局有機會以混合揀樓檢視樓宇質素。

就施政報告提出，新建單位面積將「封底」，所有於2026/27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋除一至二人單位外，一般室內樓面面積不少於同等水平。消息人士也解釋，相關封底與綠置居銷售情況無關，只是想改善住屋環境，而最快會按相關封底面積的居屋，將會是在2026/27年度落成的居屋。

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記者：江麗盈