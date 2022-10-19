  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 16:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】消息：私人參建資助房屋下個財政年度推三幅地　料提供3000至4000個單位

社會 15:18 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

行政長官李家超公布上任後首份施政報告，提到政府將推出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，並於下個財政年度起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。發展商也可透過計劃申請改劃其擁有的私人土地興建資助出售單位。

《施政報告》房屋供應重點

  • 推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低
  • 未來五年整體公屋供應增50%，由原來10.05萬伙，增至15.8萬個
  • 公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年
  • 新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎
  • 落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓
  • 鼓勵私人發展商興建資助出售房屋，明年推出3塊土地
  • 私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

消息人士補充，私人發展商參與興建資助房屋先導計劃包含兩類參與，其一是政府提供土地公開招標，當局會在賣地條款列明單位須以指定市場折扣率售予合資格人士，讓發展商自行考慮是否參與投標。若私人發展商有意改劃其擁有的私人土地興建資助房屋，當局將提供地價優惠，相關詳情將於明年首季公布。

消息人士又指，於下個財政年度起分批推出三幅土地，要稍後才可公布選址，但3幅土地料可提供3000至4000個單位。

消息人士續指，當局將不會以保證價錢回購私人發展商參建的資助房屋，希望以此為私人發展商提供銷售提供誘因。而整體銷售安排，當局仍在構思。另外，當局有機會以混合揀樓檢視樓宇質素。

就施政報告提出，新建單位面積將「封底」，所有於2026/27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋除一至二人單位外，一般室內樓面面積不少於同等水平。消息人士也解釋，相關封底與綠置居銷售情況無關，只是想改善住屋環境，而最快會按相關封底面積的居屋，將會是在2026/27年度落成的居屋。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈

相關文章

【施政報告2022】未有提及再放寬時機　梁子超：港府要清楚到底等緊乜　未來一兩個月是放寬最好時機
今日 14:09
【施政報告2022】未有提及再放寬時機　梁子超：港府要清楚到底等緊乜　未來一兩個月是放寬最好時機
【施政報告2022】推「行政長官表揚榜」獎勵計劃　公務員工會憂「攞唔到糖輸埋間廠」
今日 11:57
【施政報告2022】推「行政長官表揚榜」獎勵計劃　公務員工會憂「攞唔到糖輸埋間廠」
【施政報告2022】港府推稅務優惠吸引海運業來港　業界：能為發展注入新動力
今日 12:59
【施政報告2022】港府推稅務優惠吸引海運業來港　業界：能為發展注入新動力
【施政報告2022】港府多招搶人才　人力資源顧問稱力度不足
今日 13:36
【施政報告2022】港府多招搶人才　人力資源顧問稱力度不足
【施政報告2022】消息：2024/25年度推首批約1000伙簡約公屋　入住將不獲現金津貼
今日 14:48
【施政報告2022】消息：2024/25年度推首批約1000伙簡約公屋　入住將不獲現金津貼
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
今日 14:54
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
【施政報告2022】旅發局指助業界迎接新趨勢　將與各界合作推嶄新香港旅遊品牌
今日 14:58
【施政報告2022】旅發局指助業界迎接新趨勢　將與各界合作推嶄新香港旅遊品牌
【施政報告2022】消息：未來5年1.2萬公屋單位提前上樓　分布6區上水古洞有4000個
今日 15:03
【施政報告2022】消息：未來5年1.2萬公屋單位提前上樓　分布6區上水古洞有4000個

你可能感興趣

【施政報告2022】未有提及再放寬時機　梁子超：港府要清楚到底等緊乜　未來一兩個月是放寬最好時機
今日 14:09
【施政報告2022】未有提及再放寬時機　梁子超：港府要清楚到底等緊乜　未來一兩個月是放寬最好時機
【施政報告2022】推「行政長官表揚榜」獎勵計劃　公務員工會憂「攞唔到糖輸埋間廠」
今日 11:57
【施政報告2022】推「行政長官表揚榜」獎勵計劃　公務員工會憂「攞唔到糖輸埋間廠」
【施政報告2022】港府推稅務優惠吸引海運業來港　業界：能為發展注入新動力
今日 12:59
【施政報告2022】港府推稅務優惠吸引海運業來港　業界：能為發展注入新動力
施政報告 招標 賣地 銷售 銷售安排 回購 李家超 發展商

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲