  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 16:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】李家超形容搶人才措施破格主動　有信心海外來港人才數目達標【不斷更新】

社會 16:27 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

行政長官李家超發表任內首份施政報告。（陳靜儀攝）

行政長官李家超於今早（19日）發表任內首份施政報告，並於下午出席記者會講解相關措施。

【16:05】

李家超稱，對搶人才有信心，強調本港本身已很有吸引力，於2019年前亦能吸引足夠的人才滿足需求。他又說雖然香港「有麝自然香」，但仍然要走出去推廣，疫情雖有影響人才來港，但香港由亂到治，又多了很多新機遇，加上今次報告提出的新措施，相信吸引的人才數量可達到目標的35,000人。

對於報告內提出成立「香港投資管理有限公司」，李家超稱最終目標不止是賺錢，亦是要為香港長遠發展努力。

他又提到，要提升治理水平有3方面工作，除了相關治理體系，亦要配合「治理能力」和「治理效能」，故強調領導在事期初期介入及給予指導，同時設立不同工作指標。

【15:40】

李家超分享其撰寫施政報告時的想法，強調施政藍圖是按照國家主席習近平於今年7月1日發表的重要講話及中共二十大的方針。他稱，報告着力提高特區治理水平、倡議「搶企業」「搶人才」，並切實排解民生憂慮及重視和諧穩定，亦提出讓青年有更好的成長、發展及尋求理想的機會，同時亦不忘向全世界講好香港故事。

他簡介其中兩個重點，即土地房屋及搶企業搶人才措施。李家超形容土地房屋政策的方向是提量、提速、提效、提質，令市民住得有質量。他提到港府希望將輪候公屋時間即時「封頂」，目標是結合「簡約公屋」和傳統公屋總供應量，將現時約6年的輪候時間，在4年內降至約4年半，形容相關措施大膽。

至於搶企業搶人才方面，李家超說措施破格、主動及聚焦，透過一站式服務等，盡量滿足人才來港所需。新推的「高端人才通行證計劃」涉及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，李家超稱，全球百強大學名單會參考4個由國際機構發出的排名，有165間大學符合標準。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌　揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
今日 13:25
【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
今日 14:54
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
【施政報告】消息：政府推倒東九龍綫方案　明年公布建高架捷運系統【即睇走線】
今日 14:09
【施政報告】消息：政府推倒東九龍綫方案　明年公布建高架捷運系統【即睇走線】
【施政報告】消息：中鐵綫將以站少車程短為賣點　九龍塘站將配合擴建
今日 14:12
【施政報告】消息：中鐵綫將以站少車程短為賣點　九龍塘站將配合擴建
【施政報告2022】消息：2024/25年度推首批約1000伙簡約公屋　入住將不獲現金津貼
今日 14:48
【施政報告2022】消息：2024/25年度推首批約1000伙簡約公屋　入住將不獲現金津貼
【施政報告2022】消息：未來5年1.2萬公屋單位提前上樓　分布6區上水古洞有4000個
今日 15:03
【施政報告2022】消息：未來5年1.2萬公屋單位提前上樓　分布6區上水古洞有4000個

你可能感興趣

【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
今日 13:25
【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
今日 14:54
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　消息：共涉16億撥款
【施政報告】消息：政府推倒東九龍綫方案　明年公布建高架捷運系統【即睇走線】
今日 14:09
【施政報告】消息：政府推倒東九龍綫方案　明年公布建高架捷運系統【即睇走線】
基建 社會民生 政治 施政報告 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲