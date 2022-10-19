【施政報告2022】李家超：吸引力是香港DNA　有信心吸納海外人才來港發展【不斷更新】

▲ 行政長官李家超發表任內首份施政報告。（陳靜儀攝）

行政長官李家超於今早（19日）發表任內首份施政報告，並於下午出席記者會講解相關措施。

【16:55】

施政報告提出成立「特首政策組」，李家超指今年內會成立，人選亦已心裏有數。他稱成員將需要了解香港情況及社會需要，亦要掌握民意；同時要認識國家政策、發展策略方向；亦要有國際視野，掌握國際形勢，以尋找機遇及了解風險。

被問到如果當局未能達到KPI會如何處理，李家超指，如果政策實施的步代與KPI不一致，要首先了解原因，再作跟進行動。他稱，政府團隊會團結一致解決問題，由於施政報告是由特首發表：「最終要負責當然係特首。」

報告內提出「青年參與倡議計劃」，吸納更多青年人參與公共事務，李家超稱，曾經違法的青年，在履行其法律責任後，一定要盡量幫助其改過自新，成為對香港有用的人，他稱，觀迎任何希望為香港這個家園努力的人士，在守法的情況下，成為建設香港的力量。他又說港府會繼續努力弘揚以愛國愛港為核心，同一國兩制相適應的主流價值觀。

【16:25】

李家超說，「引進重點企業辦公室」會提供針對性的特別配套措施，為企業度身訂造。他又說，不少人往往喜歡將本港措施與其他地方比較，但認為不應妄自菲薄，強調本港有自身優勢：「香港嘅吸引力係眾所周知；吸引力係我哋嘅DNA嚟，DNA係唔會變。」，相信加上機遇及新措施，會令香港變得更吸引。

對今次報告未有提到樓市減辣，李家超稱知道市民有期待，稱今次於土地房屋提出不同措施，令樓市有穩定供應，當局會繼續留意市場變化。

【16:05】

李家超稱，對搶人才有信心，強調本港本身已很有吸引力，於2019年前亦能吸引足夠的人才滿足需求。他又說雖然香港「有麝自然香」，但仍然要走出去推廣，疫情雖有影響人才來港，但香港由亂到治，又多了很多新機遇，加上今次報告提出的新措施，相信吸引的人才數量可達到目標的35,000人。

對於報告內提出成立「香港投資管理有限公司」，李家超稱最終目標不止是賺錢，亦是要為香港長遠發展努力。

他又提到，要提升治理水平有3方面工作，除了相關治理體系，亦要配合「治理能力」和「治理效能」，故強調領導在事期初期介入及給予指導，同時設立不同工作指標。

【15:40】

李家超分享其撰寫施政報告時的想法，強調施政藍圖是按照國家主席習近平於今年7月1日發表的重要講話及中共二十大的方針。他稱，報告着力提高特區治理水平、倡議「搶企業」「搶人才」，並切實排解民生憂慮及重視和諧穩定，亦提出讓青年有更好的成長、發展及尋求理想的機會，同時亦不忘向全世界講好香港故事。

他簡介其中兩個重點，即土地房屋及搶企業搶人才措施。李家超形容土地房屋政策的方向是提量、提速、提效、提質，令市民住得有質量。他提到港府希望將輪候公屋時間即時「封頂」，目標是結合「簡約公屋」和傳統公屋總供應量，將現時約6年的輪候時間，在4年內降至約4年半，形容相關措施大膽。

至於搶企業搶人才方面，李家超說措施破格、主動及聚焦，透過一站式服務等，盡量滿足人才來港所需。新推的「高端人才通行證計劃」涉及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，李家超稱，全球百強大學名單會參考4個由國際機構發出的排名，有165間大學符合標準。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌 揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴