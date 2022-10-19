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【上訴駁回】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提出上訴被駁回

社會 15:20 2022/10/19

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警引國安法申手令檢手機新聞材料，黎智英提出上訴被駁回。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英就警方於7月根據《港區國安法》取得新手令，檢視其兩部手機內新聞材料，黎早前申請司法覆核昨被拒，法官頒令手令有效，但准臨時暫緩命令7天，以待黎申請上訴。黎早向上訴庭提出上訴，上訴庭今（19日）頒下判詞，駁回上訴申請。

上訴人黎智英；答辯人警務處處長。 上訴人於2020年8月以涉違港區國安法被捕，警方獲取手令檢取黎兩部手機，黎質疑警方無權檢視手機及要求法庭定奪資料屬新聞材料或屬法律專業保密權。

及至2022年7月，警方根據國安法實施細則申請另一手令，要求檢取上訴人兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料，申請人並質疑「指明證據」是否包括新聞材料，申請司法覆核要求推翻手令及聲明手令無效，惟申請被判敗訴，法官准暫緩執行手令以待上訴。

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記者：林育慧

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