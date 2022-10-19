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【施政報告】港大學大灣區校園畢業生可申簽證　留港期限延至2年料2.3萬人合資格不設配額

社會 15:25 2022/10/19

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施政報告提出放寬「非本地畢業生留港／回港就業安排」，本港大學的大灣區校園畢業生亦可申請。（科大廣州校園設計圖）

特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出多招搶人才，包括放寬本身不設配額的「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG），將逗留期限由1年延長至2年，方便畢業生留港或來港工作；並以試行形式擴展安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期2年，並於推出1年後檢討。

政府消息人士指出，現行安排下，非本地畢業生畢業6個月內可申請留港工作1年。消息人士續指，在放寬至2年及擴至涵蓋本港大學大灣區校園後，計及目前本港3間在大灣區開設分校，包括分別設於珠海、深圳及廣州的浸會大學、中文大學及科技大學分校，政府預計直至今年底會有23,400名非本地畢業生符合資格；直至2024年底，符合資格人數則涉35,500人。

教育局回覆表示，政府於2008年推出IANG，讓非本地學生（包括內地、澳門及台灣學生）在香港專上院校畢業後申請在港工作，以吸引非本地畢業生留港發展，從而提升本港的人力資源質素及紓緩人力需求，有關安排不設配額。

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記者：馮琪雅

施政報告 大灣區 簽證 就業 大學 畢業 李家超

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