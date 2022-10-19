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【施政報告2022】施政報告未提23條立法時間表　消息人士再強調：目前仍然研究中

政治 15:33 2022/10/19

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政府原計劃本年度提交37條草案，當中涉及《基本法》第23條立法，但最新在經修訂的議程中被刪去。（經濟日報資料圖片）

施政報告提出，繼續推展《基本法》23條立法工作，但未有交代時間表。政府消息人士重提特首李家超昨日回應，強調目前仍然研究當中，會參與英國、美國、澳洲和新加坡的法例，亦要考慮新形勢影響，例如俄烏戰爭和地緣政治下的俄美、美中關係等。

消息人士形容，立法必需要有前瞻性，不希望無法應付最新的國家安全風險，強調會加快研究工作，但未有透露時間表。

去年施政報告提出，研究就保護關鍵基礎設施網絡安全進行立法。政府消息人士透露，有參考內地、澳門、新加坡和歐盟等地法例，有關研究工作已到了尾聲，計劃明年立法進行公眾諮詢。

消息人士續指，料會涵蓋水、電和煤氣等公用服務；機場、港鐵等交通基建；醫療；交易所、銀行等金融機構，法例料會就保安、網絡攻擊等提出具體要求，但詳情要留待公眾諮詢時公布。

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記者：胡偉明

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