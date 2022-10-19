【施政報告2022】消息：擬規管眾籌活動或須登記　可否籌錢打官司要視乎有無違法風險

▲ 時任立法會議員陳志全，曾在2020年發起眾籌，向工聯會立法會議員郭偉強提出私人檢控。。（眾籌平台截圖）

施政報告提出，設立專門制度規管眾籌活動。政府消息人士指出，由於目前對於眾籌活動，並無統一方法規管，例如一般眾籌、集體投資，以及是否涉及回報，均受不同法例規管，規管方向是計劃統一標準，以加強透明度和問責性，今年稍後會諮詢公眾，料諮詢期為3個月。

消息人士透露，主流想法會加入登記制度，重點是規管眾籌活動本身，至於使用的眾籌平台為何，並非最關鍵。

被問到日後是否仍可眾籌打官司時，消息人士表示，要視乎有無違法風險，例如包攬訴訟等，亦要視乎團體、用途、目的、方式、金額比例等，以至過程中有否不恰當地方。

至於例如工傷家屬展開的眾籌，消息人士表示，會平衝監管和便利程度，發起人士要準備基本資料，確保可以核查，例如要確保發起人是真的家屬等，在程序上加以保障。

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記者：胡偉明