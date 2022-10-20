【優質教育】啟思中小幼首辦在線藝術展覽　鼓勵學生各展其長立足世界

▲ 啟思中學、啟思小學及啟思小學附屬幼稚園透過連貫十五年的藝術課程，鼓勵學生各展所長，立足世界。

藝術教育是促進學生全人發展的必要元素，藝術創作更是一個了解自我、了解社會的過程。啟思中學、啟思小學及啟思小學附屬幼稚園三所連繫學校，通過十五年連貫的藝術課程，提升學生的創意思維、欣賞力，並建立自信，以應對瞬息萬變的未來。今年三校更首次合辦聯校在線藝術展覽，展示學生從幼稚園啟蒙階段至中學成就自我風格的成品。

▲ 啟思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮（左起）、啟思中學校長Dr. Anthony Adames及啟思小學校長陳素明，聯校的在線藝術展覽除了讓學生展出作品，亦能學會欣賞藝術之美。

幼稚園啟蒙教育 體驗視藝感染力

強調學術成績的傳統教育，已無法滿足科技日新月異、千變萬化的當下社會。啟思三校通過十五年連貫的藝術教育，旨在培養學生的創新技能。啟思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮表示，幼稚園作為啟蒙階段，是奠定學生穩健成長的關鍵時期！

▲ 啟思小學附屬幼稚園的藝術教育，旨在開拓學生的文化視野。

啟思小學附屬幼稚園的美術教育是通過系統的設計，將美術教育的重點概念、基本知識，以螺旋式的拓展方法展現在K1-K3學生的學習過程中。學校會為學生提供各種工具、物料，也會引導學生一起觀賞世界各地風格迥異的畫作，以期從小開拓學生的文化視野，使其美藝創作能與世界接軌。三年裡，學生均會創作自畫像，例如可參考畢加索的現代藝術風格，或以幾何圖形、不同色彩組合來表達自己的感情，釋放個人內在情感。

▲ 啟思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮指出，幼稚園的藝術教育是啟蒙階段。

尊重兒童獨特創作 肯定學生個別想法

在幼稚園，學生不僅會有充分的創作空間，而且老師均會肯定、鼓勵學生的不同想法。例如，為學生舉辦「作品成果展」，以肯定及慶祝每位學生在學習過程中所付出的努力及收穫。此外 Show & Tell 和班級互訪等活動，也能讓學生能學會尊重每件獨一無二的作品，尊重和欣賞他人的創作態度。總括而言，啟思小學附屬幼稚園的美術課程，除了給學生帶來創造及製作樂趣外，更令他們學會欣賞多姿多彩、富於美感的外在世界，這對啟發學生敏銳的洞察力和對視覺世界的敏感度均大有裨益！啟思三校的小、中學藝術課程互相連貫，這能為學生的未來奠定良好基礎！

小學承先啟後 提升美與藝術競爭力

▲ 啟思小學希望提升學生在「美與藝術」的競爭力。

引導孩子探索和體驗創作，讓他們獲得樂趣，是幼稚園的啟蒙過程，而啟思小學則肩負承先啟後的使命，提升學生在「美與藝術」的競爭力。啟思小學校長陳素明認為，現代社會很多工作已可被人工智能取代，但人的價值就在於有創造力、想像力、欣賞力和與人合作的能力，這些都可以通過藝術教育培養。

啟思小學採用IB PYP框架，並融入本地課程，是本港唯一以中文為主力教學語言的IB小學。課程採用超學科形式，每學年均有6個不同主題探究，例如環保議題「世界的可持續發展」，常識科會講解全球生物絕種危機，人類可做甚麼補救等，拓展學生的國際視野。而視藝課就延續主題，讓學生設計在充滿污染的世界，魚類等生物的變化，引發他們對污染問題的關注，並透過藝術作品傳情達意。

▲ 啟思小學校長陳素明認為，藝術教育可培養人的創造力、想像力和欣賞力。

陳校長補充，小一至小四沒有正式的測考，她認為，紙筆考試不能看到學生的全貌，因此採用進展性評估，學生的課堂表現、態度、不同技能發展都有詳細報告。小五及小六學生因要參加中學派位，會按呈分試形式設三次測考。

不過，小六生畢業前沒有大考，而改為「畢業展」，他們會用六星期時間，自行訂立研究題目，做資料搜集、分析比較、總結，到最後在展覽匯報，全程由學生主導。陳校長認為，畢業展可以看到學生經過六年小學生活後，是否擁有IB的十個素質，包括是否積極探究、善於交流、樂於思考、知識淵博、堅持原則等。

中學以藝術溝通 為人生做準備

▲ 啟思中學的藝術教育採用漸進式課程，提升學生自身教養和獨立性。

經過幼稚園及小學的藝術薰陶，啟思中學亦將視覺藝術視為學生多元發展及個人成長的基本部分。啟思中學校長Dr. Anthony Adames指出，創意周期（Creative Cycle）是學校的核心教學方法，每個單元都會涉及四個學習領域，包括知識理解、技能發展、創造性思考和意見回應，學生的資料搜集、創作過程、完成品及檢討都同等重要。

校長Dr. Anthony Adames強調，學生的每件作品都是訴說自身故事，滿載他們的靈魂和情感。他提及，過往有中二學生創作了一隻兔子雕塑，它的身體是黃色，但向頭部方向漸漸變成黑色，帶有白色點點，原來創作者想表達這隻兔子想飛出宇宙。

啟思中學銜接小學的教育模式，初中採用國際文憑中學課程（IB MYP）框架，融入本地課程內容，高中則可選國際文憑大學預科課程（IBDP）或香港中學文憑試課程（DSE）。2022年IB考試中，啟思中學誕生兩名45分滿分狀元，學生平均分為38分，打入全港十大IB學校。「啟思中學是一所『Happy School』。」Dr. Adames強調，愉快學習並非不學習，校方對學生在學術、品格等方面均有高期望，而學生也持續地達標。

▲ 啟思中學校長Dr. Anthony Adames強調，校方希望學生掌握如何思考，協助他們找到自己在世界的位置。

Dr. Adames指出，大多畢業生都升讀世界一流大學，但他們升學之路廣闊，除了被視為「神科」的醫科和法律系外，也有向室內設計、藝術、地理等方向發展的學生，其中一名狀元亦修讀語言學。他強調，校方不是要教學生需要思考甚麼（what to think），而是如何思考（how to think），「我們不想複製『模範生』，而是希望幫學生各展其長，立足世界。」

在線藝術展覽設３主題

啟思三校以往不時舉辦學生藝術展覽，惟近年受新冠疫情影響，令實體展覽難以進行。因此，三校今年首次舉辦聯校在線藝術展覽，展覽分為三個主題，包括「自我表達」、「環境」和「文化」，透過不同藝術品表達個人情感觀點、對世界環境的關注、文化與藝術的火花等。

Dr. Adames指出，這次線上展覽，不止是展示作品的機會，也讓學生學習賞析，低年級觀賞高年級作品，啟發他們創作自己的作品，盼望這個世代影響下一個世代。

了解更多啓思先進且具前瞻性的優質教育理念

啓思中學將於11月5日舉辦開放日，你可於當日深入了解啓思先進且具前瞻性的優質教育理念，以助孩子們應對當今日新月異、日具挑戰的世界。你也可以感受啓思自2006年創校以來所為人所熟知，以學生為中心的雙語學習環境，及充滿活力的校園生活！更重要的是，你將看到啓思在IBMYP、HKDSE及IBDP等不同課程中所運用的教學方法，探究式學習模式可提升孩子們批判性思考、創新思維，並在學術和個人發展方面有出色表現，同時培養自信、公民意識和國際視野。這些特質和軟技能是他們未來工作和生活必不可少的！

報名連結：https://bit.ly/HKETCSSOpenDay2022

啟思小學附屬幼稚園

https://bit.ly/HKETCPSKGArtExhibition2022

九龍九龍塘牛津道2號A

2336 1212

admin@cpskg.edu.hk

啟思小學

https://bit.ly/HKETCPSArtExhibition2022

九龍九龍塘牛津道2號A

2338 2924

cps@creativeprisch.edu.hk

啟思中學

https://bit.ly/HKETCSSArtExhibition2022

香港將軍澳蓬萊路3號

2336 0233

admin@css.edu.hk