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【護子心切】大狗無綁繩狂奔媽媽拉走兒子保護　主人喝斥無必要︰我隻狗唔咬人

育兒經 17:03 2022/10/19

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見到未有繫狗帶的大狗迎面跑來，家長應該拉走孩子，還是原地不動？

有媽媽帶同五歲兒子外出時，在行人路上遇到一女士與未有繫狗帶的大狗迎面跑來。媽媽護子心切，本能地連忙把兒子拉往一旁，好讓他們跑過，卻料不到會遭那女士的責難。

「你需要咁做嗎？我隻狗係唔會咬人嘅！」那個女人很兇，媽媽瞬間不懂反應。

她回家愈想愈氣，於是把事件始末上載鄰居群組，好讓大家評個理。誰料反應卻是各有一半，當然有人是站在她的一邊：「我保護自己孩子係天公地道，我又點知你隻狗會唔會咬人喎。」「同意呀，意外往往發生於一秒之間。」「喺公眾地方佢唔綁狗帶就已經唔啱啦！」

另一半人卻持不同意見：「好多家長就係過於保護自己仔女啦，咪搞到佢哋細膽乜都驚囉！」「啲狗係唔會無端端咬人嘅！」

最新影片推介︰

記得小兒大概五歲那年，我曾帶他往探訪友人，豈料甫到達，一頭巨犬就追着兒子狂吠，嚇得他跳上梳化大叫救命。當時女主人不僅沒有喝停惡犬，反而揚聲責怪小孩：「你唔跑，企定，佢咪唔會追你囉！」後來，我當然不敢再探訪那家人了，未幾卻傳來了有客人被那頭惡犬咬傷屁股的意外，嚇得我揑一把冷汗。

愛狗的人視狗為自己的子女，我當然了解。但姑勿論是人或是狗，都需要負責任的家長好好管教的。若能人人做到「幼吾幼以及人之幼」，那麼這個世界是否會更美好？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「幼吾幼以及人之幼

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撰文 : 鄧藹霖

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