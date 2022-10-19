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【施政報告2022】消息：明年初有顧問研究推公屋幸福設計指引　明年中公布多一個公屋重建

社會 15:51 2022/10/19

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（資料圖片）

行政長官李家超上任後首份施政報告，在房屋問題上，除原有的「提速、提效、提量」，也有一項措施「提質」，房屋局局長將會主持專責小組，制定「幸福設計」指引；另外建議房委會提挑選五個現有公屋屋邨推展先導計劃，在5年內分階段研究和落實進一步改善措施，締造更有「幸福感」的居住環境。

消息人士指，當局會在2023年初開展顧問研究，2023年內會有初步結論或看法，在2024年提出結果，並制定幸福設計指引，供未來興建新公屋時參考，也可應用在現有屋邨。

消息人士續指，當局現時初步定出五個主題，包括綠色生活、活力健康、社區連繫、樂齡安居、及跨代共融，要視乎哪些屋邨與主題較為配合，將適時公布會推展先導計劃的屋邨名單。

報告提到，建議房委會在目前正進行及規劃中的10個重建項目外，選出多一個公共屋邨展開重建研究。消息人士稱，在選擇屋邨重建時有多個主要考慮，包括屋邨本身的狀態、維修保養成本、重建潛力及原區遷置空間等，當局將在明年中公布新納入的重建屋邨。

就公屋富戶問題，施政報告中也設相關的指定項目指標（KPI），當局稱為合理運用公屋資源，在富戶政策下的兩年周期內審核不少於45萬份入息及資產申報表，以及每年深入調查不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案。消息人士指，現時並非繳付正常公屋單位租金的住戶有約3.3萬戶。

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記者：江麗盈

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