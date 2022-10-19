【奢華品牌】LV奢華麻雀套裝承惠52萬元　胡桃木匠心刻出Monogram花朵圖案

▲ 在場人見人愛的Vanity Mahjong麻雀箱，以1950年代品牌推出的首款麻將套裝為藍本，今次內籠以6個松綠色間隔妥善收納合共149隻的手工麻將，每一隻也以人手以胡桃木匠心雕刻而成，部分更刻上Monogram花朵圖案。（$520,000/攝影：黃建輝）

近年Louis Vuitton（LV）專注於開發傢俬系列身上有眼得見，剛過去的7月才於中環舉行Objets Nomades 10周年發布會，事隔不出3個月，上周選址於淺水灣舉行Savoir Faire展覽，除了舊有的設計外，還帶來不少限定發行可一不可再的奢華行李箱，彰顯了LV在這方面有著百多年的歷史地位。

過去的7月，LV Objets Nomades於中環舉行的發布會，以傢俬為軸心，事隔3月，是次Savoir Faire展覽雖然有大量傢俬展出，而且還有不少「進化版」出現，例如由Fernando & Humberto Campana設計的Bomboca Sofa由最先出現的兩坐位版本增至到全新的3座位，從中可以看到LV的傢俬系列隨著時間而不停改良來配合消費金字塔頂層用家們的需要。

與此同時，亦借助這些源出於近代被列為新經典的傢俬帶出LV另一個重要項目——行李箱。

的確，LV最初以推出行李箱起家，當年的貴族出門旅行莫不以使用它的行李箱為榮，將一個又一個大大小小的行李箱搬到船上在過去被視為「派頭」，而到了今天這些重量不輕的行李箱在奢侈品市場上有著新的定義，擁有者一方面可以欣賞到品牌在製作木製旅箱的工藝，箱內外每一粒柳釘都如同藝術品般的看待，與此同時亦成了大富之家的收藏品。

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而今次Savoir Faire展覽中找到幾乎每一個都是價值連城的瑰寶，當中有一組5件的Vivienne in Hong Kong Metaverse彩繪行李箱，就是取材自品牌200歲誕辰推出的手機遊戲《Louis the Game》，在行李箱上繪畫上電玩中的主角Vivienne遊走於以Pixel Art造像的香港地標中，當中圖案所包括的尖沙咀鐘樓、天星小輪、文武廟和山頂等，價值不菲，而且作限量發行。

據聞展覽初期已經一早有人將它收歸旗下，可見傳統工藝配合當代的設計，若設計得宜永遠都不愁捧場客。

記者：何偉雄