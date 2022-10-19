【施政報告2022】李家超任內首份《施政報告》　一文看清民生政策重點

▲ 李家超任內首份《施政報告》，一文看清民生政策重點。（陳永康攝）

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，當中包括多項惠民措施，TOPick整合了民生方面的政策，涵蓋土地房屋、基層津貼、青年政策及教育政策等。

房屋供應

推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬個單位，會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低

未來五年整體公屋供應增50%，由原來100 500個單位增至15.8萬個

公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年

新建居屋單位面積「封底」，實用面積不少於280平方呎

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓

私營房屋供應：未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地

交通補貼

「公共交通費用補貼計劃」再次延長6個月，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

教育支援措施

增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，由現時約5,600個逐步增至2024/25學年的7,200個

將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底

下學年起分階段每屆增加1,000個自資高級文憑資助學額和2,000個自資學士學位課程資助學額，由原有合共5,000個增至8,000個學額。

青年發展

擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。青年支付的租金約為市值租金的6成，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會

政府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援「青年宿舍計劃」

醫療服務

優化長者醫療券，容許夫妻共用，擴大適用範圍至認可的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師及醫療設備

推出先導計劃，把現時每年2,000元醫療券有條件增至2,500元，鼓勵長者使用基層醫療服務

設「中醫藥發展專員」，增加三份一資助中醫門診名額至每年80萬個

成立「基層醫療健康管理局」，統籌公私營協作

轉介經識別為高血壓或糖尿病高風險的市民至私營機構進一步檢查和治療

全力推動第一個「十年醫院發展計劃」，五年增加約4,600張病床和約80間手術室

在2023-24年把醫院管理局內科專科穩定新症的輪候時間縮短20%

長者支援

「長者社區照顧服務券試驗計劃」分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人於2025-26年度增至1.2萬人，服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品

未來五年新增16間長者鄰舍中心，明年第4季把中心服務範圍擴展至退休生活規劃、樂齡科技推廣等

支援本地旅遊

用6億元推出為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。

新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，並會增加名額。

體育發展

「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施

運輸基建發展

三條主要幹道

「北都公路」 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

三條策略鐵路

「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及

「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套

北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工

支援中小企

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每間企業累計資助上限增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限增至100萬元

延長「還息不還本」安排6個月至明年7月底

繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，為期8個月至明年7月底。

繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至明年6月底。

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記者：李榮忠