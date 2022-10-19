【330故事館】中三起情緒波動確診自閉症　22歲少女克服焦慮：勇敢突破自己

▲ 22歲自閉症少女克服焦慮。

最近半年，對於廿二歲的卓穎來說是一段很特別的日子，她參加小組學理財、學去超市購物、還有學習與異性相處——這是她第一次參加專為自閉症人士而設的服務，接受許多與日常生活相關的訓練。

小學時代的卓穎，本來是個老師眼中的乖學生，但升中後她感到壓力很大，升中三後她的情緒漸變波動、甚至焦慮。「到超市購物會很驚，跟收銀員付款時我整個人都在震。」她開始到精神科治療焦慮問題，經過一、兩年的臨床觀察，精神科醫生安排她接受自閉症的評估，最終確診。「那刻真的很不開心，覺得自己從此會被人標籤是自閉症。」

有好一段時間，她失去了生活的動力，也失去了自信心。直至半年前，醫生轉介她與父母參加社區內支援自閉症人士的服務，她開始參加中心舉辦的理財、社交、生活技能等小組。有一個叫「戀愛層層疊」的讓她印象深刻：「我想拍拖，在小組裡，社工會教我們如何與異性相處。」自閉症人士對於人際關係如「朋友」的定義並不清晰，透過小組內的活動，她學習如何界定普通朋友、好朋友、親密朋友等不同層次的概念，學習理解如「層層疊」的人際關係，還有實用的溝通方法，例如怎樣理解WhatsApp的「已讀不回」等等。

「中三那年我很情緒化，每天上學都會哭，覺得壓力很大，講嘢『一舊舊』不懂如何表達。現在說話有信心得多，都會緊張，但比以前已經有很大改善。」有時，自閉症人士如對某些環境、情況感到焦慮便會逃避，如卓穎會不敢到超市購物。最近，小組社工跟他們做「正視練習」，讓自己逐步面對與適應那些焦慮的情境，她也在努力練習購物。

「一開始，先與爸爸媽媽練習，他們扮演收銀員，我去付款，因為他們是家人所以我沒那麼害怕。然後，是跟社工、姑娘、組員重覆去練。」由最初害怕與別人眼神接觸，卓穎現在已懂得應對「要唔要膠袋」、「用咩俾錢」等問題。她終於感到那些焦慮減輕了，還可以在家居附近的便利店如常購物。

「如果好驚某件事，就去慢慢思考如何克服它。如果你不去想，只會一直沿地踏步，不會有進步。」現在的她開始思考有什麼工作適合自己，也知道不能夠再逃避工作，所以她一定會學習勇敢面對困難，突破自己的界限。

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。其中，「朗程牽」自閉症人士支援中心專為受自閉症譜系障礙影響的人士（簡稱自閉症人士）、其家長、照顧者及前線同工提供支援服務，以回應自閉症人士成長的需要。服務詳情請瀏覽網頁：https://spahk.nlpra.org.hk/

標題經TOPick編輯修改，原題為《自閉女孩克服焦慮：如果驚，慢慢思考如何克服，一定要勇敢突破自己》