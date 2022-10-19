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【施政報告】保安局5大範疇維護國家安全　加強《憲法》《基本法》宣傳教育

社會 16:34 2022/10/19

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(資料圖片)

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，其中涉及保安局的5大範疇「國安家安」、「更生同行」、「出入平安」、「科技便民」以及「青年發展」，最令人關注的《基本法》23條立法，當局僅指會積極做好推展，適時進行公眾諮詢。

(一)  國安家安

  • 維護國家安全 : 加強執法和情報工作、積極做好推展《基本法》第二十三條立法工作、加強國家安全教育和宣傳
  • 提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護 : 於2023年年初就立法訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，進行公眾諮詢
  • 加強禁毒工作 : 於2022年內完成修訂《危險藥物條例》，預計在2023年2月1日正式立法把大麻二酚列為毒品管制

 (二) 更生同行

  • 為在囚人士提供更生服務 : 積極推展教育、心理輔導和就業等服務，當中懲教署將與香港都會大學簽訂備忘錄，為希望繼續進修的在囚人士提供更全面的支援

(三) 出入平安

  • 為來港訪客提供入境便利 : 檢討「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」、檢視不同國家或地區人士來港的簽證要求
  • 優化陸路口岸建設 : 推展皇崗口岸重建工作、就重建沙頭角口岸展開工程可行性研究、在規劃新口岸時研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排
  • 逐步開放沙頭角邊境禁區 : 於2023年年初進行地區諮詢，以期於2024年年初起實施逐步開放，容許沙頭角邊境禁區內全部地方(中英街除外)進行旅遊活動

(四) 科技便民

  • 建設智慧政府 : 善用創新科技為市民提供更便利的服務，提升紀律部隊執法能力

 (五) 青年發展

  • 加強紀律部隊青少年圑體推廣工作 : 於2022年成立「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，讓各紀律及輔助部隊青少年制服團隊的出色隊員，就加強青年人國民身份認同和國安意識等議題向保安局出謀獻策

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責任編輯：蘇文軒

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