Now TV FIFA世界盃2022「睇波送飯」 親子成波友見證黃金入球 一文睇晒優惠價$480購「賽事通行證」

常聽「波係圓嘅」，點「圓」法？原來亦可以是團圓的「圓」！四年一度FIFA世界盃再臨，全城港人已準備好11月20日晚開好「凳仔」、買定花生，期待每個令人熱血沸騰的黃金入球！因為今屆世界盃主辦國卡塔爾處於亞洲時區，有超過30場賽事將於香港晚上黃金時段6時及9時進行，成為一家大細「睇波送飯」的合家歡節目！是時候計劃一下與家人一起安坐家中的「睇波大計」，如何有着數地看足Now TV直播的64場賽事。

▲ 四年一度FIFA世界盃再臨，全城港人已準備好見證黃金入球。

FIFA世界盃2022賽程表：

今年Now TV取得世界盃賽事^轉播權，以4K*超高清畫質獨家~直播全部64場賽事，更連同網上行、HKT eye及家居電話服務，推出不同的「FIFA世界盃2022通行證」計劃及優惠，讓你可以約定親朋、全家團聚成「期間限定」波友，「睇波」便更有氣氛！

▲ Now TV連同網上行、HKT eye及家居電話服務，推出不同的「FIFA世界盃2022通行證」計劃及優惠。

4K畫質賽事直播 一家大細睇世界盃

踢足球要一隊人踢才精彩，睇世界盃當然有伴就更有氣氛！除了朋友，如果「波友」是最親密的家人、伴侶或子女，講起波經就更暢所欲言。其實不少愛看足球賽的球迷或多或少都是自細受父母耳濡目染，長大後為人父母亦不忘把觀看足球賽事的快樂與子女共享，一起看球賽、買波衫、踢足球，令足球運動及賽事也可變成親子活動，甚至家族聚會，一家人聚在一起「睇波」、歡呼吶喊便最熱鬧。

▲ 今年主辦國卡塔爾處於亞洲時區，有超過30場賽事於香港晚上黃金時段6時及9時進行。

▲ 世界盃也可以變成親子活動或家族聚會，一齊歡呼吶喊就最熱鬧！

今屆世界盃，不少香港球迷引頸以待及支持的亞洲隊伍日本及韓國之指定賽事，將於晚上黃金時間舉行，還有英格蘭、阿根廷、德國、克羅地亞、比利時等多支勁旅，實在不容錯過為愛隊打氣及第一時間見證每場精彩入球。為此，Now TV配合網上行高速寬頻上網的支援，傳送4K*超高清畫質賽事直播，睇波暢順、穩定之餘，亦能與世界球迷同步觀賽。家長或長輩更可以透過賽事培養小朋友的運動興趣及體育精神，甚至教導他們認識不同國家球隊及足球知識，共渡難忘的親子時光。

▲ 2018年FIFA世界盃由法國隊奪得冠軍。

一個NOW ID帳戶 三部裝置同步播放

現在在家中看球賽也不怕「爭遙控器」的情況老是常出現，皆因「Now隨身睇」已支援一機三睇，只要用Now TV機頂盒配合「Now隨身睇」# App或網頁版，就可以最多三部裝置同時觀看精彩的體育賽事直播、電影、劇集、紀實、綜藝節目等，滿足一家人同時看、在家中不同角落看，甚至多位家庭成員同時段收看不同節目的需求，帶來全方位的娛樂享受。

訂購Now TV指定組合以優惠價$480購「FIFA世界盃2022通行證」

一文睇晒5大入手方法

想把握機會觀看4K*超高清畫質的FIFA世界盃賽事，創造美好的親子時光，可以由即日起申請成為Now TV客戶並訂講指定之體育組合，或現有客戶升級或續約指定承諾期組合可享優惠價港幣$480訂購「FIFA世界盃2022通行證」，觀賞一共64場的FIFA世界盃2022賽事（受條款及條件約束，詳情見下方列表）。

若然大家本身的家居寬頻差不多到期要轉Plan，推薦不妨趁機轉到網上行，亦可享優惠價港幣$480訂購「FIFA世界盃2022通行證」，有穩定暢順的寬頻體驗，才可以盡情享受世界盃這個四年一度的球壇盛事（受條款及條件約束，詳情見下方列表）。

▲ Now TV新客戶訂購指定承諾期之體育組合，可以優惠價港幣$480訂購「FIFA世界盃2022通行證」，觀賞一共64場的FIFA世界盃2022賽事。

此外，Now TV聯同網上行推出「4K世界級體育及寬頻組合」，其中包括Now TV 6星級體育組合及亞洲娛樂組合、全新Now H1機頂盒、網上行2x1000M多連接寬頻服務及「FIFA世界盃2022通行證」。家中的「球迷」可以享受4K*超高清畫質播放的FIFA世界盃之餘，更可以觀看其他英超、西甲及各項頂級體育賽事，自己又可以「煲盡」劇集及綜藝節目，加上上述提及Now TV的「一機三睇」功能，而月費更低至港幣$444起，實行全家總動員極致盡用計劃及優惠！（受條款及條件約束，詳情見下方列表）。

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「FIFA 世界盃 2022 通行證」（「 賽事通行證」）5大入手方法之條款及條件

入手方法1：超值組合之選

優惠期至2022年12月18日。優惠適用於申請一個指定Now TV體育組合（24個月承諾期合約）的新Now TV客戶，或升級或續約至一個指定Now TV組合（24個月承諾期）並達指定月費增幅的現有客戶。該等客戶可以優惠價港幣$480訂購賽事通行證（正價：$1080）。賽事通行證之有效期至2023年1月31日。賽事通行證之使用受條款及條件約束。受條款及條件約束。優惠不可與其他優惠同時使用。有關頻道將於客戶成功安裝（如適用）及訂購後即時生效。如有任何爭議，電訊盈科媒體有限公司保留一切最終決定權。Now TV由電訊盈科媒體有限公司提供，只適用於指定地區。

入手方法2：寬頻服務轉Plan首選

此優惠只適用於申請含不少於24個月承諾期的指定寬頻服務的新網上行個人客戶及續約或升級至含最少24個月承諾期的指定網上行寬頻服務或申請含最少 24個月承諾期的指定額外服務的現有網上行/LiKE1OO個人客戶（「合資格客戶」）。合資格客戶可以優惠價港幣$480訂購賽事通行證（正價：$1,080）。

入手方法 3：全新客戶明智之選

此優惠只適用於同時是新Now TV客戶及網上行個人客戶，客戶可以優惠月費訂購網上行HKT全方位彈性「4K世界級體育及寬頻組合」計劃（含最少24個月承諾期），其中包括賽事通行證（正價：$1080）、Now TV 6星級體育組合及亞洲娛樂組合、全新Now H1機頂盒、網上行2x1000M多連接寬頻服務。

入手方法 4：固網電話延伸之選

此優惠只適用於申請含不少於24個月承諾期的指定HKT eye服務的新固網電話服務個人客戶及續約或升級至含最少24個月承諾期的指定固網電話服務或申請含最少24個月承諾期的指定額外服務的現有固網電話服務個人客戶（「合資格客戶」）。合資格客戶可以優惠價港幣$480訂購賽事通行證（正價：$1,080）。

入手方法5：購物追加之選

此優惠只適用於指定Now TV及網上行現有/新客戶，並須購買指定智能電視產品滿HK$3,500（「合資格客戶」）。合資格客戶可以優惠價港幣$480訂購賽事通行證（正價：$1,080）。

入手方法2&3&4&5共用：

賽事通行證之使用受條款及條件約束。有關頻道將於客戶成功訂購/安裝後即時生效，賽事通行證之有效期至2023年1月31日。優惠期至2022年12月18日。優惠不可與其他優惠同時使用。受條款及條件約束。網上行寬頻服務及固網電話服務由Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited（「HKT」）提供，如有任何爭議，保留最終決定權。Now TV由電訊盈科媒體有限公司提供，只適用於指定地區。受相關條款及條件約束。有關Now TV服務及賽事通行證，如有任何爭議電訊盈科媒體有限公司保留最終決定權。

^FIFA世界盃2022將於2022年11月20日至2022年12月18日舉行。所有賽事取決於主辦單位的取消及/或暫停。活動及賽事日期及時間可能會不時變更，請參閱主辦單位官方最新公佈。請務必須知電訊盈科媒體有限公司並不能確保您所訂購Now TV服務的頻道、節目及服務於您的賽事通行證訂購期內會持續播放或提供，及不對任何賽事及/或節目的未能供應或播放延遲承擔責任。賽事通行證之有效期至2023年1月31日。

~香港收費電視獨家。

*欣賞4K解析度效果的FIFA世界盃2022賽事，客戶需訂購FIFA世界盃2022賽事通行證（「賽事通行證」）之外，還需(i)訂購4K接駁服務（月費港幣$48元及4K服務安裝費用港幣$980元（如適用））；(ii)租用指定Now TV機頂盒；及(iii)使用支援4K解析度之影視設備和電視。4K服務只適用於Now TV安裝地址位於被香港電訊光纖網絡覆蓋及能以該光纖網絡接駁Now TV服務的地區的客戶。賽事通行證之使用受條款及條件約束。優惠期有限，受條款及條件約束。

#同一個Now ID於多過一個裝置登入「Now隨身睇」。每個Now ID最多可同一時間在兩部裝置（包括手提電話及平板電腦等）使用「Now隨身睇」觀看直播或自選節目。而「Now影視點播站」之節目只限一部裝置播放。

(特約)