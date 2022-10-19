【MIRROR成員】Anson Lo參演懸疑片海報曝光　教主騷自拍照叉足電復工

▲ 好快見到教主的作品。

人氣男團MIRROR即將復工，各成員連日來都在社交網「上水」 更新動向，而日前去完日本旅行的Anson Lo（盧瀚霆）則在網上分享一張自拍照，相中見教主戴上眼鏡，樣子精神奕奕，雖然只得半邊臉，但足以迷倒一班神徒，相信教主此行叉足電為復工做好準備。

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教主參演電影海報曝光

至於由Anson Lo、姜大衛 、朱栢康、袁澧林等合演的懸疑片《釀魂》，在今年四月已經完成拍攝，相隔半年，日前監製黃永峯在網上上載海報照，並向大家強調這齣並非鬼片，而是一部懸疑劇情片：「《釀魂》第一款海報…重申這是一部懸疑劇情片，不是鬼片 ，電影會在2023年第一季上映，希望大家會喜歡。」

海報中所見教主企在C位，眼神充滿怨氣，十分搶眼，不少神徒都紛紛留言表示期待。

▲ 好快有得睇教主的戲。

神徒發起連串慈善活動

另外，Anson Lo盧瀚霆國際後援會經常以「教主」之名舉行一連串慈善活動，昨日（18日）後援會公布將冠名贊助由DreamCast主辦的舞蹈界盛事《The Flash 2023》，並於今年11月至12月期間舉辦一連串排舞活動，showcase演出將於明年1月假九展舉辦。

<The Flash 2023> 是由本港知名排舞師Danie Chan 、人氣新力軍ViuTV 藝人WinWin 、知名藝術舞蹈家KenKen 等17位舞蹈界知名舞蹈排舞師參與排舞及表演活動，目的是為了讓300位來自本地低收入家庭的言語障礙兒童提供接觸舞蹈學習的機會，發掘對舞蹈的興趣和潛能，並通過舞蹈表演建立信心，提升社交能力。

後援會希望透過支持這項舞蹈界盛事，讓孩子提升自信，藉著群體活動進而發展良好的人際互動能力，甚至在其他領域的信心也隨之提升，讓童年生活更加豐富多彩。

加上教主是跳舞出身，所以後援會亦想藉此為跳舞界出一分力，以跳舞去鼓勵小朋友，以生命影響生命。

據知，是次贊助金額達6位數字，而門票收益將扣除成本捐贈予庭恩兒童中心，希望有需要的小朋友都可以在六歲的黃金期前得到充份的言語治療，名額300個，至於FC另外都會組成神徒小隊，名額有50個，身體力行，一齊跳，並由教主的師傅Danie親自教授，至於教主會否現身1月的活動，便有待安排了。

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