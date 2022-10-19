【親子好去處】消防處及救護學院11月舉行開放日　即睇詳情及領取門票方法

▲ 市民如果想去開放日，就留意如何領取門票。

秋涼最好親子出遊！消防處將於11月6日（星期日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，讓市民了解消防處的工作及救護學院對學員培訓。市民可由即日起至10月26日前往網上系統（https://es.hkfsd.gov.hk/eapply/zh-hant/）申請入場券，每人最多可申請4張，結果將由電腦抽籤決定，並於10月28日以電郵通知中籤的申請人。

當天的開放日的參觀時間分為兩節，分別為上午9時至中午12時及下午1時30分至下午4時30分。

市民須憑票入場：

每票只限一人使用；

每票只適用於其中一節時段內進入，即上午或下午，亦不可重複使用；

11歲以下小童須由18歲以上成年人陪同方可進入學院；

三歲或以下嬰幼兒無需門票

學院將不設泊車設施，參觀人士請使用公共交通工具。

將軍澳消防及救護學院開放日節目包括消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。

為確保入場人士符合《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指引安排，學院將採取一系列防疫措施。入場人士須量度體溫及佩戴口罩，並使用「安心出行」流動應用程式掃瞄場所二維碼，經學院職員檢查其「疫苗通行證」（包括5至11歲兒童）後，方獲准進入學院。

惡劣天氣安排

如在活動當日上午七時天文台發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號或紅／黑色暴雨警告信號仍然生效，當日上午活動將會取消；如上午十一時三十分上述信號仍然生效，則下午活動將會取消。

有關開放日的詳情，請於辦公時間致電2411 8825查詢。

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責任編輯︰王明芳