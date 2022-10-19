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【新品速報】綠茶品牌xPAUL & JOE推新口味茶飲　買4枝換隔離乳

休閒消費 16:36 2022/10/19

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北川半兵衞商店首度聯乘法國品牌PAUL & JOE 推出全新口味茶飲。（圖片由品牌提供）

適逢秋風輕拂的時節，茶品牌北川半兵衞商店首度聯乘法國品牌PAUL & JOE推出「淡雅之秋」主題，為大家帶來入秋必備的新口味「伝說。菊花烏龍」，以「復古摩登菊花」包裝登場，將PAUL & JOE的菊花圖案融入「伝說。菊花烏龍」的包裝。「伝說。白桃烏龍」則以PAUL & JOE經典貓咪元素推出「玩味貓咪圖案」，兩款設計富有復古摩登的感覺，讓大家在這個微涼初秋下感受秋天風情新口味。

全新口味「伝說。菊花烏龍」

隨著秋天開始變得乾燥易上火，北川半兵衞商店推出入秋必備的全新口味「伝說。菊花烏龍」。「伝說。菊花烏龍」秋菊飄香，味道溫和，茶湯金黃透亮晶瑩透徹，菊花配搭甘醇烏龍，菊花清補滋潤，能降火除秋燥，菊花清香能舒緩秋乏，幫助放鬆身心，是健康的不二之選。

「伝說。菊花烏龍」包裝背景以粉藍色為色調，配合PAUL & JOE白色和藍色的西洋菊花圖案，白色西洋菊襯托著金銀白三種顏色的花芯，而藍色西洋菊襯托著金色的花芯，呈現出「淡雅之秋」的氛圍。

銷售點：「伝說。菊花烏龍」7-11便利店獨家發售

發售日期：即日起

北川半兵衞商店的茶飲。（圖片由品牌提供）

「伝說。白桃烏龍」限定包裝「玩味貓咪圖案」

PAUL & JOE品牌創辦者與首席設計師Sophie Mechaly是一位貓咪愛好者，一直愛以貓作產品設計主題，而「伝說。白桃烏龍」便配以法國品牌PAUL & JOE「玩味貓咪圖案」的全新包裝，淡雅的粉紅色背景襯托著日式風情的白桃繪圖，融入無數隻PAUL & JOE黑白灰貓咪的下半部分設計，一群呆萌的黑白灰貓咪聚在一起營造出趣緻的效果。

「伝說。白桃烏龍」配合PAUL & JOE的「玩味貓咪圖案」可愛精緻，貓咪控萬勿錯過！甘醇的烏龍茶綴以香甜的白桃果汁，烏龍茶香中和甜膩感，帶一點白桃果香，烏龍回甘中滲出白桃清甜。

銷售點：7-11便利店、惠康超級市場、AEON、YATA、U購 select、Vango、Ztore、Home+ 、東海堂、松本清、Fresh新鮮生活 、千色Citistore等各大零售店

發售日期：即日起

品牌指凡購買任何伝說茶飲系列4支，憑單一收據正本於北川半兵衞商店網頁登記，即可換領一支15毫升的PAUL & JOE糖瓷絲潤隔離乳 SPF15 PA+ 01色 (價值: 港幣160元)。

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責任編緝：蕭雅文

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