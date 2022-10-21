【兒童打針】兒童接種疫苗後飲食指南　醫生5大貼士有助製造更多抗體

▲ 小朋友接種疫苗後多休息之外，也要留意飲食。

打針接種疫苗之後，很多人都知道要多休息，除了休息之外，可以做甚麼？有兒科醫生經常被家長問到小朋友針後的注意事，由於打針後抗體製造一般需時14天，醫生給各位爸媽貼士，此階段多留意小朋友的飲食生活習慣，幫助身體製造更多抗體，提升自我保護力！

台灣兒科醫生歐淑娟在網站及facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」分享帖文，有關孩子打完疫苗後要注意的事。歐淑娟醫生指出最近不少人打針，包括流感疫苗和針對新冠肺炎的次世代莫德納疫苗等。而歐醫生自己也剛打完疫苗，她在門診時常被家長問：「打完疫苗要注意甚麼？」，有關注意均適用於打針後的大人及小朋友，她自己也有依從。

最新影片推介︰

生活習慣方面的第1項貼士，「早點睡別通宵捱夜」很重要，大人小孩亦然，因為打完針身體需要充分休息去製造抗體，歐醫生提議大家不要睡前玩手機，早點睡，抗體製造需要大約14天，接種完疫苗後2星期盡量都早點睡覺，讓身體獲得充分休息、製造抗體。

接種疫苗後飲食指南

飲食方面要留神！歐淑娟醫生指出不論是大人抑或小朋友，接種疫苗後，身體會針對疫苗種類製造專一的抗體，而抗體的產生需要原料，食物帶來的多種營養就是最好的材料，大家可以參考以下飲食指南︰

1. 多蔬果

多吃蔬果，可以用「彩虹餐盤」的飲食概念，多進食不同顏色的蔬果，並盡量選「原型食物」，加工食品能免則免，減少代謝的負擔、也減少肝臟、腎臟的負荷。

2. 每天多喝水

大人宜日飲2公升，小朋友都盡量多喝水，很多人喝水不足，如同汽車沒有油出現不順暢感覺，其實缺水的時候，身體的新陳代謝也會不順暢。打疫苗就是為了製造抗體、產生保護力，宜要讓身體機能運轉順暢無阻。喝水量以60公斤的人來算，大約每日2000毫升，成人用自身體重（kg）乘以30倍的毫升。

3. 忌吃油炸食品

大人小孩都要戒吃油炸物、精緻西餅麵包、以及速食連鎖店的（高度）加工食品，它們容易引起身體發炎。不吃加工蛋糕麵包一類，如果餐後非要吃甜的東西，可以改吃水果。

4. 多吸收優質蛋白質

大人及兒童的身體都需要優質蛋白質，因為製造抗體需要原料，蛋白質不可或缺。選擇優質蛋白質的訣竅：豆腐豆乾黃豆製品、海鮮、雞蛋、白肉如雞肉，以上都是優質蛋白質選擇，每餐吃的份量大約是一隻手掌心的大小，餐盤口訣是「豆魚蛋肉一掌心」。

內容獲「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」授權轉載報道，原文可【按此】查看。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕