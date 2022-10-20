一文睇盡7款熱賣糧油麵食 即刻窺探其中過人之處 #盲買不中伏 投票心水食品及留言 即賺獨家電子優惠券 共慳高達$150

香港人最愛飲飲食食，除了食得嘴刁，亦想買得精明，但坊間糧油麵食林林總總，應該如何入手﹖如果有行內人分享貼士，自然更安心可靠，全港分店過百間的優品360º，最近整理出熱賣產品名單，即到優品360º Facebook專頁留言「糧油麵食」賺取獨家電子優惠券到門市掃貨，以至優價入手人氣糧油麵食，可慳高達$150。領取優惠券外，記得在熱賣優品名單上讚好心水產品，親自選出最受歡迎糧油麵食排行榜！

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現代人開門七件事，以健康、方便、美味為前提。綜觀優品360º 七大熱賣產品名單，萬用食油佔兩項，分別是清新健康的橄欖油和米糠油；調味料亦佔兩項，其一是近年大熱的喜馬拉雅山粉紅岩鹽，另一款是方便百搭的四川麻辣拌醬；至於餘下三項，分別是來自韓國、台灣、日本的人氣麵食，三款非油炸麵條保留天然營養和煙韌口感，滿足一眾追求飲食質素，又好食懶煮的忙碌都市人。

7大熱賣優品 X 15分鐘健康輕鬆煮

健康食油

食油是入廚必備品，但市面上的食油種類眾多，購買時應按個人需要和口味選擇，還要留意食品標籤，了解食油的成分和特性。近年植物油成為食油中的主流，其中以橄欖油和米糠油最受年輕主婦歡迎，皆因這兩款食油味道清淡，不會蓋過食材原味，而且既可煮食，也可作為沙律油，一支就能炮製出多款中西菜式。

耐熱多用途 BERTOLLI純正橄欖油 1公升

意大利製造的純正橄欖油煙點較高，適合在高達210° 的高溫下烹飪，不但可煎炒煮炸，用作低溫慢煮，拌入沙律中亦可。

輕鬆煮：香蒜欖油意粉

將橄欖油加入凍鍋內，開火爆香蒜片及辣椒，待蒜片轉為金黃色後撈起部分備用。鍋中保留少許蒜片，原鍋加水及意粉，煮至意粉收水熟透，灑少許鹽及黑椒調味。

清新少油煙 Familie特選米糠油 1公升

米糠油又稱米油，是食用油的一款，特點是耐高溫、不油膩，味道清淡，適合高溫烤焗煎炸，也可製作蛋糕或涼拌菜。Familie特選米糠油每1公升含13,000毫克谷維素及每100毫升含4.7毫克維他命E，具天然抗氧化能力。

輕鬆煮：蔥油涼拌冷豆腐

切碎青葱，放在日本即食豆腐面，燒熱一湯匙米糠油，趁熱淋在葱花和豆腐上，最後加少許日式醬油調味。

調味好幫手

現代「煮」婦公私兩忙，收工後想盡快開餐，廚房需要常備各種調味好幫手。由於一般餐桌鹽經過精製，近年愈來愈多人轉食天然無污染的高山岩鹽，烹調時只需加一小匙，即能提升食物鮮味。不過，若然工作太忙要OT，連15分鐘醃肉時間亦欠奉，即撈即食的拌醬可以減省繁瑣的預備功夫。

純淨高山結晶 Familie喜馬拉雅山粉紅幼鹽 500克

採自喜馬拉雅山不易受污染的高海拔地區，無添加防腐劑及人工色素，幼鹽呈天然半透明粉紅色澤，又稱玫瑰鹽，被譽為最純淨岩鹽之一，除了適合醃肉調味，更可以製作現時流行的岩鹽系甜品。

輕鬆煮：鹽燒三文魚

三文魚柳洗淨，抹上清酒去腥，均勻灑上粉紅幼鹽，靜置5分鐘後放入焗爐烤至金黃色。

正宗四川麻辣醬 翠宏紅油拌菜料 200克

真材實料的四川風味醬，麻辣鮮香，一醬多用，即撈即食！只需加一兩匙，即可以煮出口水雞、蒜泥白肉、紅油抄手、涼拌青瓜、紅油皮蛋、涼拌雲耳等風味菜，日常菜式秒變大廚出品。

輕鬆煮：涼拌青瓜

青瓜去頭尾，用刀背大力拍散，去籽後切段，撒少許鹽，靜置10分鐘後倒去水分，加入蒜茸及紅油拌菜料拌勻。

亞洲麵食

世界各地有不同特色麵食，從熱賣名單可見，香港人普遍鍾情亞洲風味。很多人喜歡以麵食作宵夜，如果想食得健康，不妨選擇全麥製麵條，同時留意烹調方法，炒麵含較多油分，最好以水煮清湯麵，一來避免攝取油脂，二來也有飽腹感。

韓式海鮮風味 圃木園非油炸花蟹麵 4包裝

由韓國直送的非油炸花蟹麵，湯頭濃郁鮮味，麵條採用美國或澳洲小麥粉專利技術製造，利用熱風風乾，質感煙韌彈牙，麵條上的微細小孔能充分吸收湯汁。

輕鬆煮：韓式海鮮湯麵

煲滾一鍋水，放入麵條和湯包，由於本身湯汁已非常鮮甜，建議加入青菜、蝦仁、蟹肉等配料，令海鮮湯頭更顯鮮味。

台式古法日曬 上智刀削麵(大) 900克

依循古法手工精製的刀削麵，麵條經陽光自然曬乾，入口Q彈有嚼勁，以久煮不爛而馳名，粗闊麵條易於吸收醬汁，簡單加入撈麵醬已夠惹味。而且是素麵，素食者亦可食用。

輕鬆煮：紅燒牛肉刀削麵

翻熱紅燒牛肉罐頭及切碎蔥花備用，燒熱油鍋，將刀削麵放入滾燙的高湯中，再加入紅燒牛肉及撒上蔥花即可。

日式彈牙口感 丸龜製麵讚岐烏冬 50克x18束

丸龜製麵出品的讚岐烏冬依照傳統用上等小麥粉製作，麵條特別煙韌彈牙，夏天可凍食，冬天可熱食，根據不同配料變出多種風格。

輕鬆煮：傳統讚岐風冷/ 熱烏冬

凍食：烏冬煮熟過冷河，以冷水冰鎮，配以傳統醬油汁、冷麵汁或胡麻醬。

熱食：水滾後放入烏冬，用筷子輕輕撥散，再煮2-3分鐘。熄火後隔水放入大碗內，淋上熱高湯，加上幾片肥牛、溫泉蛋，再撒上蔥花及紫菜碎即可。

看似平凡不過的糧油麵食，當中包含不少學問和冷知識，要食得講究，又要健康滋味，就要懂得為自己作出最佳選擇。以上七款熱賣產品可有你的心頭好﹖各位美食達人即刻到優品360º Facebook 專頁留言「糧油麵食」領取電子優惠券^，憑券到門市掃貨專享獨家優惠；再為心水食品按like^，選出最受歡迎糧油麵食排行榜。之後還會有連續3期不同主題的熱賣產品公佈，大家記得密切留意優品360º Facebook專頁！

^領取電子優惠券日期截至2022年10月27日晚上11時59分，數量有限，送完即止。投票期截至2022年10月26日晚上11:59，以上均以主辨單位電腦紀錄時間為準。受條款及細則約束。

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(特約)