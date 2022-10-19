【施政報告】6項KPI監察國民教育成效　優化學校問責架構料年底出台

▲ 施政報告在「加強國民教育」方面設有6項「KPI」。（資料圖片）

特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，教育範疇在「加強國民教育」方面設有6項「指定項目指標」（KPI），包括要求中小學每年安排學生參與校際、全港或全國性的國教活動，並為家長舉辧至少1項國教活動等；據悉將於年底出台的「優化學校發展與問責架構」，將協助學校從「策劃、推行、評估」3方面「自我完善」。

施政報告提出，將強化以「多重進路、互相配合」方式，推動學校在課堂內外推行國民教育，加強學生的國民身分認同和民族自豪感，共同維護國家安全的意識。本學年起推行4項措施，包括強化校本管理，推行「優化學校發展與問責架構」，提高公帑資助學校人員，對教育質素的問責精神，落實以全校參與模式完善國民教育。

政府消息人士透露架構將於今年底透過通函公布詳情，當局亦會為安排相關工作坊，將協助學校從「策劃、推行、評估」3方面「自我完善」，並強調校本管理既賦權亦問責，提及去年初公布的國家安全教育也是新事物，故需加強指示學校。

施政報告提到，本學年率先在官立學校，以全校參與和聯校協作模式，結合教育局公布「國民教育 — 活動規劃年曆」，推出第1期「心繫家國」聯校活動系列，紀念國家重要事件的日子，例如國慶日、全民國家安全教育日等，並推動其他學校的辦學團體，參與推行聯校國教活動。消息人士提到，官校首年共安排7項活動，例如在中國傳統運動日進行舞龍舞獅及雜藝等，盼由官校帶頭營造活動氣氛，相信其他資助及直資學校等會仿傚，不會強制要求學校參與。

施政報告亦提出，在本學年推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國史、國家地理等學習元素；另加強家校合作，本學年起所有公帑資助學校，每年須為家長舉辦1項或以上與國民教育有關的活動。消息人士指，家長活動亦是自願參與，相信家長會明白活動的重要性，響應參與。

幼稚園方面，施政報告提出以一筆過6,000萬元撥款，支持所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園舉辦校本活動，讓學生從小認識中華文化。

6項KPI「加強國民教育」

在 2022/23學年，所有公帑資助學校須委派專責統籌人員，領導學校以全校參與模式有策略地規劃國民教育（包括國家安全教育）。

所有公帑資助學校須在 2022/23學年完結前完成教育局主辦的國家安全教育到校教師工作坊。

由 2022/23學年起，所有公帑資助學校須每年舉辦具質素的全校性國民教育活動，以及安排學生參與校際、全港性或全國性的國民教育活動。

視乎內地恢復免檢疫通關，所有公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師須參加內地學習團。

由 2022/23學年起，所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園須每年舉辦至少一項與中華文化有關的校本活動。

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記者：馮琪雅