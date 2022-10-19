【疫苗接種】衞生署上周接獲17宗曾打針異常事件　14歲男打復必泰後現胸痛情況穩定

衞生署今日（19日）公布最新疫苗接種監測更新，截至10月16日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲17宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名14歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至10月16日晚上8時，本港市民合共接種了約1969萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約688萬名，當中包括94.9%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7 998宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：余思嵐