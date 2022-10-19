  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 18:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】衞生署上周接獲17宗曾打針異常事件　14歲男打復必泰後現胸痛情況穩定

社會 16:40 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

衞生署今日（19日）公布最新疫苗接種監測更新，截至10月16日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲17宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名14歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至10月16日晚上8時，本港市民合共接種了約1969萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約688萬名，當中包括94.9%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7 998宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

公立醫院 傳染病 疫情 BioNTech 疫苗 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲