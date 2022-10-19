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【3區污水陽性】涉屯門海麗花園及大埔廣場等　港府派13萬個快測包

社會 16:44 2022/10/19

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(資料圖片)

政府今日（19日）表示，屯門區、大埔區及油尖旺區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約13萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
屯門區 — 湖景邨、䨇寓、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連及田景邨

大埔區 — 昌運中心、大埔中心及大埔廣場

油尖旺區 — 西洋菜南街和通菜街附近一帶住宅（按附件

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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