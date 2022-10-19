【施政報告2022】消息人士：設「特首表揚榜」講公務員好故事　明年首季就更新《守則》諮詢職方

▲ 施政報告提出，強化公務員賞罰制度，包括推出「行政長官表揚榜」。（經濟日報資料圖片）

施政報告提出，強化公務員賞罰制度，包括推出「行政長官表揚榜」，明年第二季開始，第3至6個月公開表揚優秀並具示範作用的團隊、人員或個案。政府消息人士指，會由特首拍板表掦那些公務員，每輪具體表揚人數仍要敲定，但人數並不會太多。

消息人士形容，能夠上榜已經是榮譽，會向上榜者頒發獎狀，不會涉及獎金，上榜亦不代表一定能提早升職，但相信公務員本身有好表現，上司亦會適當給予更多機會。消息又指，表揚榜另一重點在於公開表揚，有更多機會向公眾推廣公務員的好故事。

至於表現欠佳的公務員，施政報告則提出，若經督導和輔助後，表現仍然無改善，應及時終止聘用。消息人士指出，在現行機制下，每年會評核公務員表現，上司會因應下屬實際情況，協助同事提升表現。

施政報告亦提出，更新《公務員守則》。政府消息人士指，目前《公務員守則》版本，已經是在2009年制訂，涵蓋公務員基本信念和操守細則等，但現時在完善選舉制度及「愛國者治港」下，公眾對公務員會有不同期望，預計明年首季諮詢公務員職方代表。

消息人士指，更新後的《公務員守則》，就履行「愛國者治港」原則，會有更清楚的講述，讓公務員可作更好參考。

施政報告亦提出，優化公務員紀律機制，及早懲處違紀人員。消息人士強調，必須按公平公正原則，但不希望個案會有所拖延，要對違紀公務員作適當懲處。消息人士又指，過去5年有156名公務員，因為違紀而遭被職，未計無備存的自行請辭個案，強調公務員並非「鐵飯碗」。

至於增設的「全政府動員」級別，消息人士透露，各部門今年第4季會預先制定指定名單，目標在出現緊急情況時，可以即時動員1萬名公務員，明年首季會進行首次演練。

另外，亦會檢視和更新《公務員事務規例》，首先會檢視計算及扣減假期相關規定。消息人士指，目前有80%公務員已實施5天工作周，加上私人公司在請長假時，普遍亦不會就星期六要「扣假」，故今次改動是與時並進。

政府消息人士又指，對於目前公職人員宣誓安排，推展至哪些「其他界別」的公職人員，目前仍在研究當中，暫時未有時間表。

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記者：胡偉明