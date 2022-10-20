【減肥大作戰】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段

▲ 曾暴飲暴食以極端方式減肥，兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段。

肥胖問題困擾不少女生，尤其有不少媽媽產後身形巨變，自信心大減。年輕媽媽Vanessa如今擁有纖瘦緊實身形，體重維持約117磅及19-20%體脂率，迷人小蠻腰令人難以察覺她已是兩孩之母。但Vanessa也曾有暴飲暴食習慣，體重高峰期達165磅，腰臀比例超過0.8，患中央肥胖。減肥之路上，她也試過無數次節食、吃減肥藥等極端方式。究竟Vanessa是如何找到適合自己的減肥法則？又會給產後媽媽們哪些健康瘦身建議？

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極端減肥法越減越肥

Vanessa曾嘗試各種各樣的減肥方法，包括跟隨網上各種快速減磅餐單、到泰國買減肥藥、吃各種消脂消腩、去水腫通宿便產品、去當時很流行的「必瘦站」做療程，甚至催吐；也像大部分人進行節食減肥的時候，拒絕碳水、脂肪攝入。她憶述，當時的自己非常嚴格管控每日攝取的熱量：

我會先計算自己所需份量蛋白質、碳水化合物，限制自己每日攝取熱量1400卡路里以内。一起床就會煮雞蛋、蕃薯，外出會帶兩個蘋果，餓就吃一點，不會全部一次過吃完，因爲我覺得一日只有1400卡，如果每次都當正餐進食，未到夜晚就已經吃完，之後就會覺得很餓；而且我還要求自己每星期要有5日做運動。

然而，如此嚴格方式似乎很難令Vanessa維持體重，尤其懷孕後體重更不受控。至此，Vanessa發現，過去的減肥方法都是需要攝取極低卡路里，所以極易反彈。她理解到，身體若習慣了節食的時候熱量不夠，一旦熱量超標，身體就會抓住機會，拼命地囤積脂肪，囤積的速度也非常快。還會對人造成極端的飲食壓力，令人焦慮甚至影響內分泌，最後離真正的瘦身越走越遠，越減越肥。

Vanessa也認識到，不吃碳水或減少攝取碳水時，身體亦會同時減少水分儲存，雖能迅速減輕1、2公斤，但減走的並不是脂肪。另外，長期處於攝取過低熱量的飲食狀態，身體會通過降低代謝，讓全身的運作變慢，還會暫時關閉一些非生命必須功能，例如令女性停經等。

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學會和食物做朋友

Vanessa在意識到節食減肥對自己無效後，開始改變飲食結構。她表示，自己以前很怕吃脂肪、碳水，但現在發現，脂肪不是減肥大敵，反而攝取脂肪會令飽腹感更持久，相對能吃少一點碳水化合物，或者少吃不太健康的零食。她建議，減肥期間也可以適量攝取原型、非油炸的脂肪：

所謂好的脂肪，我認為是例如魚類的脂肪。有人吃豬肉碰見有肥肉，可能都會剪走，但其實我也不抗拒這類肥肉。我覺得原型的脂肪，已經屬比較好。所以無論哪種類型，只要是原型的脂肪、非油炸的，我都會均衡地攝取。目前我在飲食上對自己沒有太大限制，食量和以前差不多，但我會聆聽身體對每種食物的感覺，讓自己平衡鬆弛，意思就是我不會對食物過度渴望。同時當自己想吃某種食物，也會用心享用，不會產生內疚感，一切都是舒適自然的。再加上我本身沒有吃零食的習慣，這樣也有助我將三餐營養素安排得平衡一點。

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做運動改善身形及產後不適

除了改變飲食習慣，Vanessa發現，自己單純靠飲食減肥，身體還是很容易水腫、體脂偏高。於是她輔以運動，不僅能夠塑造更美身形，還大大改善了她產後腰痛問題：

一個星期有4日做重量訓練，是自生完第二胎後半年開始，一直堅持到現在的習慣。最大改變是身體線條靚得多，著衫靚之餘，令我更開心的是健康上的改變。因我懷孕期間長期臥床保胎，導致我的肌肉量有一定程度的下降，到生完小朋友，抱他們或者經常彎低身，有段時間好容易腰痛。加入適當的重量訓練，可以增強腰部肌肉，對改善腰痛絕對有幫助。而且有運動，會令人瘦下的線條凹凸有致，還可以提高代謝，養成易瘦體質。

不過，對於很多人而言，減肥做運動或會覺得疲累吃力。Vanessa表示，減肥對自己而言並不辛苦，因經歷過數次節食再暴食的循環，已令她目前的飲食、運動習慣成為了舒適、每天自然去做的事。身體習慣後，便容易維持：

以前減肥可能很著眼於體重數字，但即使數字下降，身體也不緊緻。現在我的審美觀變得不同，我認為只要身體保持健康，不同體形都有不同的美。

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產後瘦身切忌急於求成

很多媽媽在產後會面對身形焦慮，Vanessa表示，自己在產後追求身形變美的路上，一直沒有停滯。但過程中難免覺得疲累，她會選擇讓自己休息，但從來沒想過放棄。她鼓勵產後渴望瘦身的媽媽們，要多讚美自己，慢慢培養健康生活習慣，不要急於求成：

我明白產後的媽媽，除了生理或心理上都承受著不同程度的壓力，還要24小時照顧一個需求高的小可愛，會感到身心疲累。所以，在訂立瘦身計畫時，一定要設定一個可行且可持續的，千萬不要太過急於求成。我覺得最重要是先照顧自己的情緒，等情緒穩定時，再設定一個目標，慢慢加入運動，或養成健康的飲食。當壓力減少，人變得開心，就會容易堅持下去。另外，與身體和解，對自己好一點，將嫌棄自己的方式換成讚美，這樣的態度也會幫助成功。最重要是培養一個健康的飲食習慣和養成運動習慣；生活健康，自然就會瘦。

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Vanessa更補充，產後媽媽在計劃瘦身階段，另一半的支持也很重要，需要給予妻子更多理解、關懷和陪伴：

我老公係我一開始產後減肥時，會陪我去運動，慢慢等我建立起運動習慣。

她建議，媽媽們可以透過訂立小目標，堅持做一星期，例如推小朋友到公園散步、規定自己每日步行一萬步等，慢慢養成體力，培養進一步運動習慣。

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責任編輯：張沛