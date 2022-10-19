【新冠疫情】新增5,124宗新冠確診個案　多12名患者離世

▲ 湯致遠攝

​衞生署衞生防護中心今日（19日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至10月19日零時零分，中心正調查過去24小時新增4,734宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（新型冠狀病毒）陽性檢測的本地感染個案，當中包括1,252宗核酸檢測陽性個案（561宗確診、560宗無症狀感染及131宗狀況待定個案）以及3,482宗快速測試陽性個案。



此外，新增390宗檢測陽性輸入個案，當中包括369宗核酸檢測陽性（50宗確診、302宗無症狀感染及17宗狀況待定個案）及21宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，255宗涉及機場檢測樣本、89宗涉及第一至三日樣本，餘下46宗涉及第四至七日樣本。至今本港累計核酸陽性檢測個案978,066宗及快速抗原測試陽性個案875,221宗。



衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至10月19日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現99宗、2宗、4宗、1宗、5宗及9宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗XBD亞系個案。

今日公布新增本地XBD亞系個案涉及一名58歲女子，居於東區，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。



衞生署公共衞生化驗服務處於十月十日至十六日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.5%及92.5%（七天移動平均比例）。

呈報陽性個案的安老院舍：

東華三院余振強紀念護理安老院

基恩護理安老院有限公司

仁濟醫院李陳玉嬋安老院

明芯護老院有限公司

傅麗儀護理安老院

昌年護老中心

新增有籃球隊需要停課的學校

文理書院（九龍）

新增12宗死亡個案，包括6男6女，年齡介乎62至100歲，其中4人來自院舍。

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責任編輯：蘇文軒